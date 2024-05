Esplosione nel cantiere della metro a Capodichino, alcune persone ferite

Esplosione nel cantiere della metropolitana Linea 1 a Capodichino, feriti e intervento immediato dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato





Un grave incidente ha scosso il cantiere della metropolitana di Napoli, Linea 1, nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio 2024. Una potente deflagrazione si è verificata attorno alle 15:00, causando feriti e richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’esplosione ha letteralmente sconvolto il cantiere, situato nella zona di Capodichino, e ha provocato un’ondata di panico tra gli operai presenti. Secondo le prime informazioni raccolte da Fanpage.it da fonti qualificate, l’incidente è stato di natura accidentale, probabilmente legato a un errore durante le operazioni di scavo o la manipolazione di materiali esplosivi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Napoli, con diverse squadre impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Anche gli agenti della Polizia di Stato sono giunti tempestivamente per avviare le prime indagini e raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Gli inquirenti stanno lavorando per determinare le cause esatte dell’esplosione, mentre i feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie. Al momento non si hanno dettagli sul numero preciso dei feriti né sulla gravità delle loro condizioni.

L’incidente ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei cantieri della metropolitana, un’infrastruttura cruciale per il trasporto pubblico a Napoli. Le autorità locali hanno già annunciato che verranno effettuati controlli rigorosi per garantire che tutti i protocolli di sicurezza siano rispettati e prevenire ulteriori incidenti.

Nel frattempo, l’area del cantiere è stata isolata e transennata per consentire le operazioni di soccorso e indagine in condizioni di sicurezza. La circolazione nella zona è stata temporaneamente deviata per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.

Questo tragico evento pone nuovamente l’accento sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulla necessità di misure preventive efficaci per proteggere la vita degli operai impegnati in progetti così complessi e rischiosi.