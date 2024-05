L’Isola delude su tutti i fronti, ma Vladimir Luxuria si conferma il fiore all’occhiello di questa edizione

La corrente edizione de L’Isola dei Famosi non riesce a fare breccia nel cuore dei telespettatori e gli ascolti ne sono una dimostrazione. Per fortuna al timone troviamo Vladimir Luxuria, che guida il pubblico nelle lunghe notti in Honduras.





Un’edizione faticosa per L’Isola

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita con tutti i buoni propositi del caso e le carte in regola per realizzare un successo c’erano tutte. Dopo l’uscita di scena di Ilary Blasi si è optato per una ventata di aria fresca puntando tutto su Vladimir Luxuria. Chi meglio di lei, del resto, può conoscere al meglio i meccanismi del reality. Colei che oggi è la presentatrice de L’Isola, infatti, un tempo è stata concorrente e vincitrice, poi inviata e anche opinionista più volte. L’unico tassello mancante era proprio quello della conduzione, ma per sfortuna le cose non sono andate per niente come probabilmente avrebbe voluto.

Nonostante tutto il buon impegno, purtroppo, ci sono stati una serie di problemi che hanno minato il possibile successo di questa edizione. Primi tra tutti gli ascolti, che non hanno quasi mai brillato e la puntata del 22 maggio 2024 ne è una prova. In questa occasione, infatti, ha totalizzato 1.678.000 spettatori con uno share di appena il 12%. Un risultato davvero molto basso, forse influenzato dalla seconda problematica: il continuo cambio di posizione nel palinsesto. Certo, i dati di ieri sono stati penalizzati anche dall’attesissima partita di Europa League Atalanta vs Bayer Leverkusen, ma anche in una tipica serata si viaggia sul 16-17% di share. Percentuali che non sono pessime ma nemmeno ottime come ci si sarebbe invece aspettato.

Un’altra questione, probabilmente, è che il pubblico non sembra essere abbastanza investito nelle dinamiche tra i naufraghi, a differenza di quanto accade invece per il Grande Fratello. È difficile individuare un personaggio forte che riesca a catalizzare l’attenzione del pubblico. Inoltre, le continue defezioni tra i partecipanti hanno reso ancora più complicato mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

A peggiorare ulteriormente la situazione, ci sono state anche alcune polemiche legate alla gestione del programma. Alcuni telespettatori hanno criticato la scelta dei concorrenti, ritenendoli poco interessanti o poco adatti al format. Altri hanno lamentato una mancanza di trasparenza nelle dinamiche del gioco, accusando la produzione di favorire alcuni partecipanti a discapito di altri.

Nonostante tutte queste difficoltà, Vladimir Luxuria ha cercato di mantenere alto il morale del pubblico e dei naufraghi, dimostrando grande professionalità e dedizione. Tuttavia, sembra che questi sforzi non siano stati sufficienti a risollevare le sorti dello show.

In conclusione, questa edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando più complicata del previsto. Nonostante le buone intenzioni e l’impegno di tutti i coinvolti, i risultati non stanno premiando gli sforzi fatti. Resta da vedere se nelle prossime settimane ci saranno dei cambiamenti significativi che possano invertire questa tendenza negativa e riportare il programma ai fasti di un tempo.