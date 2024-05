Donna investita e uccisa a pochi metri dalla sua casa a Fano: la nipotina ha visto tutto

La scorsa notte, in via VI Strada a Bellocchi di Fano, si è verificata una tragica fatalità. Kozeta Caushaj, una donna di 56 anni, è stata investita da un’auto mentre tornava a piedi verso la sua abitazione, distante solo un centinaio di metri. La nipote di 13 anni, che le faceva compagnia, è rimasta illesa ma ha assistito all’incidente, restando in stato di forte shock.





Per Kozeta Caushaj non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 ha constatato il decesso sul posto. Per diverse ore non è stato possibile identificare la vittima, ma la notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti del quartiere. Alcuni hanno riconosciuto la donna: era Kozeta Caushaj, originaria dell’Albania, residente a Bellocchi da circa quindici anni.

Chi la conosceva la descrive come una persona educata e affettuosa, soprattutto verso la nipote a cui dedicava molto tempo. I vicini raccontano che spesso usciva la sera per portare i rifiuti ai cassonetti dell’Aset insieme alla nipote, approfittando per fare una passeggiata e conversare.

Nella notte di mercoledì scorso, intorno alle 23:15, questa consuetudine familiare è stata tragicamente interrotta. Mentre camminava ai margini della carreggiata, Kozeta è stata investita da una Smart diretta verso monte. L’urto l’ha sbalzata in un campo coltivato vicino. La conducente, una donna di 49 anni residente in zona, si è fermata subito per prestare soccorso e chiedere aiuto.

La polizia stradale di Cagli è intervenuta per effettuare i rilievi di legge, con il comandante Massimo Leoni a coordinare le operazioni. Nonostante l’automobilista sia risultata negativa all’alcoltest, la dinamica dell’incidente resta sotto stretta riservatezza. La Procura della Repubblica di Pesaro ha avviato un’indagine per omicidio stradale.

Ieri era previsto un sopralluogo in via VI Strada per ulteriori verifiche. La salma di Kozeta Caushaj è sotto la giurisdizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del nulla osta per la sepoltura. La polizia stradale, con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha illuminato l’area dell’incidente con potenti fari per facilitare i rilievi. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.

Via VI Strada è stata recentemente rinnovata per il passaggio del Giro d’Italia, con nuovo asfalto e segnaletica orizzontale. Tuttavia, i residenti segnalano che in prossimità del luogo dell’incidente ci sono alcuni alberi alti che oscurano la luce dei lampioni, creando zone d’ombra. “In quel punto – hanno spiegato gli abitanti – ci sono lampade vecchio tipo, meno potenti.”

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Bellocchi di Fano. Le indagini continuano per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per fare giustizia alla memoria di Kozeta Caushaj, una donna ricordata con affetto e stima da tutti coloro che la conoscevano.