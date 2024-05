Mariangela Favagrossa perde la vita in un terribile incidente stradale: lascia marito e due figli

Sotto una pioggia incessante, un impatto devastante ha causato la morte di una donna di 64 anni, lasciando illesi i passeggeri dell’autobus e il giovane alla guida della Punto.





Mariangela Favagrossa, una donna di 64 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto a Manerbio, nei pressi di Brescia. La vittima stava tornando a casa dal lavoro e si trovava ferma all’incrocio, in attesa di svoltare, quando è stata violentemente tamponata da una Fiat Punto guidata da un giovane di vent’anni. L’impatto ha innescato una carambola che ha spinto l’auto della signora Favagrossa contro un autobus di linea che transitava sulla corsia opposta.

Il tragico evento si è verificato sotto una pioggia battente, rendendo le condizioni della strada particolarmente pericolose. La Fiat Panda di Mariangela Favagrossa è stata ridotta a un ammasso di lamiere. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, affidando le indagini alla polizia stradale e alla polizia locale. Nonostante l’incidente, i venti passeggeri a bordo dell’autobus sono rimasti illesi, e l’autista dell’autobus ha riportato solo lievi ferite. Anche il giovane alla guida della Punto è uscito illeso dall’incidente.

Mariangela lascia un marito e due figli Mariangela Favagrossa, impiegata, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Ha perso la vita a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, lasciando un marito, imprenditore edile, e due figli.

Secondo testimoni oculari, l’incidente è avvenuto in pochi istanti. “Ho visto la Panda ferma all’incrocio e poi quell’auto che arrivava a tutta velocità – ha raccontato un passante – Non c’è stato nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo”. Le autorità stanno ora esaminando le condizioni del giovane conducente della Punto per determinare se vi siano stati fattori aggiuntivi, come l’uso di alcol o sostanze stupefacenti.

La comunità di Manerbio è sotto shock per la perdita di Mariangela, descritta da amici e conoscenti come una persona gentile e sempre disponibile. “Era una donna straordinaria, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno”, ha detto una vicina di casa.

La famiglia Favagrossa ha chiesto rispetto per il loro dolore in questo momento difficile e ha ringraziato tutti coloro che hanno espresso il loro cordoglio. I funerali si terranno nei prossimi giorni presso la chiesa locale, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a Mariangela.