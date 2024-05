Sta peggiorando Costantino Vitagliano, il sintomo iniziale della malattia rara: “Un dolore particolare”

Da oltre due settimane, Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale a causa di una malattia rara. La sua compagna, Beatrice Bozzuto, ha rivelato il primo sintomo che l’ha spinto a cercare aiuto medico.





Costantino Vitagliano ricoverato per una malattia rara: il primo sintomo e il percorso di diagnosi ancora incerto

Via social, Costantino Vitagliano ha aggiornato i suoi fan sulla situazione. “Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qui. Si tratta di una condizione rara, talmente rara che, nonostante tutti gli esami, non siamo ancora arrivati a una conclusione su quale sarebbe la migliore terapia da seguire”, ha dichiarato il primo tronista della storia di Uomini e Donne. Vitagliano è stato sottoposto a numerosi esami, tra cui una TAC-Pet, ma al momento sa solo che “gli esami del sangue sono tutti negativi”.

A parlare del primo sintomo che ha colpito Costantino è stata la sua compagna, Beatrice Bozzuto, modella e titolare di un negozio di abbigliamento. Intervistata dal settimanale DiPiùTv mentre si trovava al fianco di Costantino in ospedale, Beatrice ha ammesso: “Mi spiace, Costa sta riposando da ore, e anche quando si sveglierà, non so se avrà la forza di parlare”. Ha quindi raccontato l’inizio della malattia: “Tutto è iniziato con un dolore alla schiena. Era persistente e strano, qualcosa che non aveva mai provato prima. Preoccupato, ha deciso di farsi visitare e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo. Dopo diverse analisi, gli è stata diagnosticata una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte e ne uscirà”.

Al momento, Vitagliano non ha ancora svelato il nome della malattia rara che l’ha colpito. Ha però aggiunto: “Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”.

Secondo alcune fonti online, Vitagliano potrebbe essere affetto da una condizione chiamata sindrome di Erdheim-Chester, una malattia rara caratterizzata da un accumulo anomalo di cellule istiocitarie in vari organi del corpo. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata ufficialmente.

I fan di Costantino Vitagliano continuano a seguirlo con affetto e speranza sui social media, inviandogli messaggi di incoraggiamento e sostegno. Nel frattempo, lui continua a lottare con determinazione contro questa sfida inaspettata, sperando che i medici riescano presto a trovare una soluzione efficace per il suo trattamento.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Costantino Vitagliano, la sua famiglia e i suoi amici rimangono al suo fianco, fiduciosi che riuscirà a superare anche questa difficile prova.