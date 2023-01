Tommaso Zorzi Biografia

Nato a Milano il 2 aprile 1995, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Tommaso Zorzi è un appassionato influencer di 25 anni con oltre un milione di follower! Con una chiara visione del suo futuro, Tommaso ha fatto un passo coraggioso entrando nella casa del Grande Fratello VIP 5 per diventare ricco e famoso!

Tommaso Zorzi: i suoi studi

Dopo aver seguito con passione gli studi di Economia e Gestione Aziendale a Londra, Tommaso Zorzi è tornato in Italia desideroso di lasciare un segno nell’industria televisiva.

L’esperienza londinese gli ha cambiato la vita: a soli 18 anni, lontano da casa, ha intrapreso un percorso personale che lo ha spinto a dichiararsi alla sua famiglia come omosessuale. Lo ha fatto in un modo unico e progressista, inviando un’e-mail, come ha raccontato in un’intervista di poco tempo fa.

Ero entusiasta quando mi sono trasferito in Inghilterra a 18 anni e ho iniziato a provare qualcosa per l’ex ragazzo di un mio amico che aveva cambiato sesso. Così ho deciso di correre un rischio audace e di tornare di nascosto a Milano per due giorni con lui. Quando tornai a casa dei miei genitori, feci loro una sorpresa, ma mia madre trovò il biglietto aereo datato due giorni prima e dovetti inventare una scusa. Alla fine ho trovato il coraggio di inviare un’e-mail a mamma e papà, rivelando che ero gay. Sembra un film, ma questa è la mia storia appassionata di coming out.

Il debutto televisivo di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha debuttato in TV nel 2016 con il reality show “#Riccanza”, in cui erano presenti alcuni dei giovani più ricchi d’Italia, tra cui Elettra Lamborghini. La sua spiccata ironia e il suo senso dell’umorismo lo hanno fatto rapidamente apprezzare dal pubblico, rendendolo uno dei concorrenti più amati. Nonostante le esigenze narrative del programma, la famiglia di Tommaso non è in realtà ricca: il padre è un manager e proprietario di due agenzie pubblicitarie, mentre la madre è una dietista. Nonostante questo, il programma gli ha permesso di partecipare e di farsi conoscere dal mondo.

Tommaso Zorzi ha partecipato con entusiasmo alla prima, terza e quarta puntata di Riccanza! Nel 2018, Tommaso è stato estasiato dalla partecipazione a “Dance Dance Dance” di Fox, condotto dalla bella Andrea Delogu, dove ha fatto coppia con la splendida Roberta Ruiu. Il suo entusiasmo è cresciuto quando è stato scelto come concorrente di Pechino Express, unendo le forze con la showgirl Paola Caruso nella squadra “Ridanciani”. Il loro percorso, però, si interrompe quando Paola scopre di aspettare un bambino.

Due anni dopo, nel 2020, ha avuto l’opportunità di condurre un programma su RaiPlay intitolato “Adoro!”. Nel settembre dello stesso anno viene scelto come uno dei vipponi (come li chiama Alfonso Signorini) per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, un’esperienza che lo appassiona molto!

Vita privata e curiosità

La vita privata di Tommaso Zorzi è evidenziata dal suo legame con Marco Ferrero, il noto influencer conosciuto come “Iconize”. Pare che a unirli sia stata un’amica comune, Aurora Ramazzotti. Tommaso e Aurora sono stati molto amici in passato, ma sembra che la loro amicizia sia finita o che sia in crisi in questo momento nel 2020.

Tommaso e Iconize hanno avuto una relazione tumultuosa fatta di rotture e riconciliazioni, ma sembra che la loro storia d’amore sia finalmente giunta al termine nel 2020.

Zorzi è stato protagonista di numerose e accese polemiche, tra cui quella con il critico d’arte Vittorio Sgarbi che, durante il reality show “La riccanza”, ha avuto l’ardire di definirlo sgraziato e carino, definendolo “più femmina che maschio” e “punto di riferimento per un popolo di coglioni come lui”. È stato un oltraggio assoluto ed è semplicemente inaccettabile!

Chi segue le vicende di Zorzi è a conoscenza della faida in corso con Er Faina, YouTuber e critico dichiarato, che ha recentemente pubblicato sui social media un video di denuncia contro la chiusura delle discoteche.

Tommaso Zorzi ha scatenato un’infuocata filippica contro di lui!

Sta facendo quello che fanno molti politici: urlare e sproloquiare per manipolare le opinioni degli italiani di tutti i giorni con informazioni ingannevoli e non veritiere!

Il primo libro

Con immensa passione ed entusiasmo, nel 2020 ha pubblicato con orgoglio il suo romanzo d’esordio, “Siamo tutte brave con i fidanzati delle altre”. Ha umilmente dedicato quest’opera a tutti coloro che sono stati toccati dal suo messaggio. Sono eternamente grato a tutte le persone che mi hanno trasformato nella persona che sono oggi.

Vincitore del GF VIP

Nel marzo 2021 è uscito trionfante come vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP, la stagione più lunga fino ad oggi – ben cinque mesi e mezzo! Pierpaolo Pretelli si è classificato al secondo posto.