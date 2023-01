Tommaso Zorzi dimentica il fidanzato Stanzani: adesso ha un nuovo compagno

Sono sorte speculazioni sul nuovo impegno sentimentale di Tommaso Zorzi dopo la conclusione della sua relazione con Tommaso Stanzani. Si dice che abbia iniziato una nuova collaborazione.

Dopo la conclusione della relazione con Tommaso Stanzani, sembra che Tommaso Zorzi abbia ripreso un cammino positivo. Secondo Leggo.it, avrebbe già trovato una nuova compagna. Il noto influencer e presentatore si sarebbe fidanzato con un altro uomo.

Tommaso Zorzi ha una nuova relazione?

Dopo la fine della relazione con la Stanzani, Zorzi è stato avvistato in discoteca con un compagno e sembra che abbia un’altra relazione. Secondo Leggo.it, l’influencer e conduttore televisivo è ora accompagnato da Edoardo.

Al momento non si sa quale sia lo stato della nuova fiamma, visto che il diretto interessato non ha ancora confermato o smentito nulla. Siamo abituati a ricevere informazioni da questa fonte, quindi dovremo attendere eventuali aggiornamenti attraverso le sue storie o i suoi post sui social media.

La persona in questione sembra non voler parlare della sua vita privata al momento, ma è probabile che si stia preparando per le imminenti vacanze di Natale.

È stato suggerito di fare una gita in montagna con i suoi amici intimi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno una relazione stabile e aspettano il loro primo figlio.

Resta da vedere se ci saranno aggiornamenti su Zorzi.