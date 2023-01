Torino – Spezia Streaming Gratis Diretta Live Tv come vedere Sky o Dzan?

Per il prossimo triennio 2021-24, la Serie A subirà un’importante trasformazione. Dopo anni in cui Sky ha dominato i diritti di trasmissione, Dazn sarà ora l’unico broadcaster di tutte le partite di Serie A. Delle 10 partite, 7 sono esclusive di Dazn e 3 sono condivise con Sky. L’abbonamento a Dazn assicura ai tifosi la visione di tutte le partite della loro squadra preferita, mentre gli abbonati a Sky dovranno controllare il palinsesto per determinare quali partite potranno vedere.

Quest’anno, Sky e DAZN hanno stretto una partnership che consente agli abbonati Sky di accedere a contenuti esclusivi attraverso il canale Zona DAZN. Zona DAZN offrirà una selezione completa di programmi, contenuti originali DAZN e 7 partite di Serie A TIM per turno, che saranno trasmesse solo su DAZN.

Per quanto riguarda il prossimo incontro tra Torino e Spezia, la partita fa parte della 18ª giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Il Torino è attualmente al 10° posto in classifica. Il Torino è attualmente al 10° posto in classifica, con 23 punti, mentre lo Spezia è 17° in classifica con 15 punti.

Il Torino ha ottenuto sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, con 18 gol fatti e 19 subiti. Nikola Vlasic è stato il marcatore più prolifico con quattro reti.

Lo Spezia ha collezionato finora 3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, con 16 gol fatti e 28 subiti. MBala Nzola è stato il marcatore più prolifico della squadra con 8 gol.

La partita Torino-Spezia si disputerà allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Ad arbitrare la partita sarà il signor Davide Ghersini di Genova, con Alberto Tegoni e Nicolò Cipriani come assistenti. Marco Di Bello sarà il VAR. Nella stagione 2022/23, il signor Ghersini ha arbitrato 3 partite, assegnando 1 rigore e un totale di 10 cartellini gialli e 2 rossi.

Qual è il modo migliore per vedere la partita Torino-Spezia? Ci sono opzioni televisive o di streaming disponibili?

Torino-Spezia sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 15:00 del 15 gennaio 2023. Per vedere la partita è necessario sottoscrivere un accordo con Dazn. Successivamente, si potrà scaricare l’apposita app o accedere al sito web di Dazn.

Qual è la procedura per attivare il canale DAZN Zone?

I clienti DAZN possono attivare DAZN Zone sul proprio decoder accedendo alla sezione Il mio account del sito web di DAZN. Per chi non ha un abbonamento alla piattaforma, può sottoscrivere le offerte DAZN Standard o Plus attraverso il sito dedicato ai clienti Sky, ed eventualmente aggiungere l’opzione di visione del canale DAZN Zone.

Qual è il costo di un abbonamento a DAZN?

A partire dall’anno in corso, DAZN offre due piani di abbonamento.

DAZN Plus consente di accedere a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente, con un massimo di 2 dispositivi situati in luoghi diversi. Il costo dell’abbonamento è di 39,99 dollari al mese.

DAZN Standard offre l’accesso a due dispositivi, con un massimo di due collegati alla stessa rete Internet di casa, per un canone mensile di 29,99 dollari.

Quali dispositivi supportano Dazn?

Le partite fornite da Dazn sono accessibili su una serie di dispositivi compatibili.

I seguenti modelli di TV sono disponibili su Amazon: Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV e Hisense TV.

Le console di gioco attualmente disponibili sono PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, e Xbox Series X | S.

I dispositivi mobili più diffusi sono iPhone, iPad, smartphone e tablet Android e tablet Amazon Fire.

È importante ricordare che Dazn è una piattaforma che permette di collegare fino a 6 dispositivi e consente lo streaming delle partite su due dispositivi contemporaneamente, a condizione che abbiano una connessione a Internet.