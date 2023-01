Chi è Veronica Peparini: ex compagno e figli Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia

Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia, sono l’ex compagno e i figli di Veronica Peparini, coreografa e insegnante di danza del talent Amici di Maria De Filippi. Tra loro è sbocciato un amore profondo e appassionato, essendo Fabrizio un ballerino ed ex assistente della coreografa. Questa passione travolgente li ha portati al matrimonio e alla nascita di due bellissimi bambini: Daniele e Olivia. Purtroppo, alla fine, qualcosa ha fatto sì che le loro strade si separassero, pur rimanendo in buoni rapporti per il bene dei loro figli. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio di Veronica Peparini con l’ex marito Fabrizio Prolli sarebbe stato messo in discussione dall’incontro con Andreas Muller, il vincitore di Amici con cui è legata da diversi anni.

Nonostante le polemiche, Fabrizio Prolli è originario di Roma, ha 36 anni e una grande passione per i suoi figli. Sui social media, il ballerino ha festeggiato l’esibizione della figlia Olivia sul palco di Amici di Maria De Filippi con Giulia Stabile che ha cantato la canzone “L’anima vola” di Elisa. Un momento davvero toccante ed emozionante che il padre ha voluto esprimere sui social scrivendo: “È tutto, amore mio, Olli”, seguito poco dopo da “Mi ha distrutto. La mia piccola principessa Olivia. Grazie Amici e grazie Veronica Peparini”.

Veronica Peparini e Fabrizio Prolli: 15 anni di amore appassionato e due bellissimi bambini!

Veronica Peparini e Fabrizio Prolli condividevano un legame d’amore indissolubile che ardeva forte da molti anni. I due ballerini erano così innamorati che decisero di portare la loro relazione al livello successivo e di sposarsi. Per quindici beati anni si sono dedicati l’uno all’altra fino a quando Veronica ha iniziato la sua appassionata relazione con Andreas Muller.

Veronica Peparini si è detta entusiasta della sua vita, esclamando: “Avere un figlio con Andreas sarebbe un’esperienza bellissima – sarebbe qualcosa che ci avvicinerebbe ancora di più!”. Dopo la fine del suo matrimonio con la madre di Olivia e Daniele, Fabrizio Prolli ha dichiarato in un’intervista sul web durante il periodo di blocco di essere “single e non innamorato”.