La provincia di Teramo è in lutto per la tragica morte di Andrea Mancini, giovane di soli 29 anni, che ha perso la vita nella notte scorsa dopo una serata trascorsa con gli amici a Castelnuovo Vomano. Una fine improvvisa che ha lasciato la comunità locale sotto shock.

La tragica vicenda si è svolta ieri notte, poco dopo la mezzanotte, quando Andrea ha deciso di rientrare a casa dopo aver trascorso del tempo in compagnia degli amici in un locale del paese. Secondo quanto riferito da persone presenti durante la serata, il giovane aveva espresso improvvisamente un senso di stanchezza fuori dal comune, una condizione insolita per lui. Dopo aver annunciato il suo malessere, ha preso la decisione di tornare a casa.

Giunto a casa, il tragico destino ha colpito Andrea Mancini. Poco dopo aver aperto la porta di casa, il giovane sarebbe crollato a terra senza vita. I genitori, testimoni impotenti dell’accaduto, hanno immediatamente cercato di prestare soccorso al figlio praticandogli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Nel frattempo, uno dei familiari ha allertato tempestivamente i soccorsi.





Un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo si è prontamente recata sul luogo, ma nonostante gli sforzi profusi dai sanitari, compresi l’utilizzo del defibrillatore, non è stato possibile salvare Andrea Mancini. La prematura morte del giovane ha spinto l’intervento dei carabinieri per svolgere tutti i rilievi necessari e ascoltare i parenti del defunto. Il procuratore ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, stabilendo che si è trattato di un arresto cardiocircolatorio.

Sotto il Segno della Tristezza:

La notizia ha colpito la comunità locale, lasciando familiari e amici nell’angoscia e nel dolore per la prematura scomparsa di Andrea Mancini. La città si stringe attorno alla famiglia del giovane, cercando di trovare conforto in un momento così difficile.