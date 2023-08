Tragedia a Centobuchi: Soleil Andolfi, 19 Mesi, Muore tra le Braccia dei Genitori

Una storia di tristezza e dolore ha scosso la tranquilla comunità di Centobuchi, collocata ad Ascoli Piceno. La giovane vita di Soleil Andolfi, una bambina di appena 19 mesi, è stata interrotta in modo tragico. La piccola si trovava in vacanza in Albania, la terra d’origine della madre, quando un malore improvviso ha sconvolto la sua esistenza.

Quello che doveva essere un periodo di spensieratezza e divertimento si è trasformato in una terribile tragedia. La famiglia Andolfi era in vacanza in Albania, ma purtroppo il Covid ha fatto capolino nelle loro vite. Sia la madre, Lorinda, che il padre, Alessandro, sono risultati positivi al virus. Nel mezzo di questa lotta contro la malattia, la piccola Soleil è stata colpita da un malore che si è rivelato fatale.

In pochi giorni, il destino ha preso una piega inaspettata. Sebbene non sia ancora chiaro se la piccola Soleil fosse a sua volta positiva al Covid, la sua salute si è rapidamente deteriorata. I genitori hanno affrettatamente cercato soccorso in ospedale, ma nonostante gli sforzi dei medici, nulla ha potuto salvare la giovane vita. La causa della sua morte dovrà essere determinata attraverso analisi e esami successivi.

La notizia della prematura scomparsa di Soleil ha gettato nello sconforto un’intera comunità. I messaggi di sostegno e cordoglio affollano i social media, riflettendo l’angoscia di coloro che conoscevano la piccola e la sua famiglia. Molti definiscono Soleil un “angelo salito in cielo”, testimoniando l’impatto profondo che ha avuto sulla vita di coloro che l’hanno conosciuta.

Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha condiviso il dolore della comunità. Ha comunicato che le procedure per il rientro della salma in Italia sono in corso e che i funerali si terranno nella Chiesa Regina Pacis. L’intera comunità si unisce al dolore inimmaginabile dei genitori Lorinda e Alessandro, che hanno dovuto dire addio alla loro dolce Soleil troppo presto. La cerimonia funebre si terrà oggi, alle 16.30, per poi proseguire con la tumulazione presso il cimitero di Monteprandone.