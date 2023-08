Tragedia a Gallipoli: Giovane di 19 anni annegato sotto gli occhi dei suoi amici

Una giornata di svago e spensieratezza si è trasformata in una tragedia senza precedenti nella splendida località balneare di Gallipoli. Nella mattinata di domenica 6 agosto, un giovane di soli 19 anni ha perso la vita annegando mentre si trovava a fare il bagno nei pressi della spiaggia di Baia Verde.

Le correnti marine spietate hanno trascinato il ragazzo al largo, lasciando i suoi amici impotenti e disperati di fronte alla drammatica scena. Nonostante abbiano lanciato l’allarme immediatamente, la velocità delle correnti ha reso impossibile il suo ritorno a riva.

I bagnini presenti in spiaggia hanno reagito prontamente e si sono gettati in acqua cercando di raggiungere il giovane in difficoltà. Nel frattempo, è stata inviata un’unità navale della Guardia Costiera dalla Capitaneria di Porto per intervenire nella tragedia.

Gli sforzi dei soccorritori per rianimare il ragazzo sono stati tenaci e instancabili, ma purtroppo, è stata una lotta contro il tempo. Il giovane è stato estratto dall’acqua privo di sensi, e nonostante i numerosi minuti di rianimazione, ogni tentativo si è rivelato vano. Il giovane ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile e causando profonda tristezza e sconforto tra i presenti, amici e bagnanti.

Le autorità, tra cui i carabinieri, sono giunte sul luogo della tragedia per avviare le indagini e ricostruire la dinamica degli eventi. La vittima, un ragazzo di soli 19 anni proveniente dalla provincia di Bari, era giunto nel Salento per trascorrere una giornata di relax e svago insieme ad alcuni amici.

Ancora una volta, il mare ha dimostrato la sua imprevedibilità e la sua pericolosità. Questa tragedia ci ricorda l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di vigilare con attenzione in ogni momento trascorso in acqua. La comunità di Gallipoli e di tutto il Salento piange la perdita di un giovane, un dolore condiviso da tutti coloro che hanno assistito impotenti alla sua tragica fine.