Tragedia a Marzaglia: Ritrovato il corpo di Yahya Hkimi nel fiume Secchia - Controcopertina

La comunità è scossa dalla scomparsa del giovane di 18 anni

Introduzione: Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Marzaglia, nei pressi di Modena. Il corpo senza vita di Yahya Hkimi, un ragazzo di 18 anni scomparso mercoledì scorso, è stato ritrovato nel fiume Secchia. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del giovane durante le ricerche condotte in un’ansa del fiume, a circa cinquecento metri dal punto in cui è stato avvistato per l’ultima volta.

Il tragico incidente

Secondo le testimonianze, Yahya stava facendo il bagno nel fiume insieme a un amico minorenne, che lo stava filmando mentre si faceva trascinare dalla corrente. Purtroppo, durante l’ultimo tuffo, il giovane non è più riemerso. Grazie al video registrato dall’amico, i soccorritori sono stati in grado di individuare esattamente il punto in cui Yahya è annegato.

Un ricordo amato

Yahya era molto amato dai suoi compagni di scuola, i quali ora sono devastati dalla sua scomparsa. La comunità si unisce nel dolore per questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia del giovane.

