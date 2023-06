Tragedia a Montefiascone: Crollo di un terrapieno provoca una vittima e un ferito - Controcopertina

Un’infelice tragedia ha colpito il comune di Montefiascone, nella provincia di Viterbo, a seguito del crollo di un terrapieno. Un tratto di parete rocciosa si è abbattuto sul ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago” situato in via Bandita. Purtroppo, il proprietario del locale, Paolo Morincasa, ha perso la vita nel disastro, e il suo corpo è stato recuperato tra le macerie dai vigili del fuoco.

I soccorsi e la ricerca di possibili vittime:

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente immediatamente, dedicandosi alla ricerca delle possibili vittime. Con grande coraggio, hanno scavato tra le rovine per oltre un’ora, utilizzando anche le loro mani nude, sperando di trovare persone intrappolate. Le operazioni di soccorso sono state guidate dalle voci provenienti dalla cantina del locale, dove erano rimasti intrappolati due uomini. Fortunatamente, il cuoco che lavorava con Morincasa è stato ritrovato sotto shock, ma in buone condizioni fisiche. Tuttavia, rimane il timore che possano esserci altre vittime sotto le macerie.

Chiusura della strada e apprensione dei residenti:

Dopo il violento boato causato dal crollo, la strada è stata immediatamente chiusa al traffico. I residenti, allarmati dal rumore, sono usciti dalle loro case e ora attendono con ansia di comprendere l’entità di questa tragica situazione. L’intera comunità è colpita dalla tristezza e dalla preoccupazione per le conseguenze di questo incidente.

Il crollo di un terrapieno ha causato una tragica perdita di vita e un ferito nel ristorante-pizzeria di Montefiascone. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per garantire che non ci siano altre vittime sotto le macerie. La comunità locale è unita nel dolore e nell’apprensione per questa terribile situazione.