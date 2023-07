Tragedia a Roseto degli Abruzzi: uomo muore improvvisamente in spiaggia - Controcopertina

Una vacanza si trasforma in tragedia a Roseto degli Abruzzi, dove un uomo è morto improvvisamente sulla spiaggia. La vittima, un turista di 76 anni di Sassuolo, è stato colto da un malore mentre si apprestava a fare un bagno con sua moglie. Il decesso è stato causato da un infarto fulminante.

L’incidente

Il dramma si è consumato intorno alle 11 del mattino presso il lido di Lauretta. Non appena arrivato in vacanza a Roseto, l’uomo si è sentito male e si è accasciato a terra, perdendo la vita poco dopo a causa dell’infarto improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per le indagini necessarie.

Tragedie al mare

Purtroppo, questa non è l’unica tragedia che si è verificata di recente nelle spiagge italiane. Solo pochi giorni fa, a Caorle, un altro turista è morto mentre passeggiava sulla battigia. Si sa ancora poco sull’identità dell’uomo, ma sembra che avesse circa 90 anni e si trovava in vacanza con la sua famiglia. Non aveva mai avuto problemi di salute precedentemente.

Gli interventi di soccorso

Nel caso di Roseto degli Abruzzi, i bagnini hanno prontamente soccorso l’uomo e sono stati allertati i soccorritori. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari e l’arrivo dell’elicottero del Suem, non è stato possibile salvare la vittima.

Altre situazioni critiche

Nel corso della giornata di ieri, a Sirolo nella spiaggia di San Michele, si è verificata una situazione di emergenza. Un giovane turista di 30 anni, affetto da una cardiopatia, ha accusato un malore ed è stato prontamente assistito dai sanitari. È stato poi trasportato all’ospedale di Osimo dalla Croce Azzurra di Sirolo.