Donna in fin di vita dopo una caduta dal secondo piano a Roma: il marito sotto interrogatorio

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, una donna di 43 anni è caduta dal balcone del secondo piano di un edificio situato in via Serotini, nella zona Giustiniana di Roma. L’episodio si è verificato in circostanze ancora poco chiare e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi medici. Sul posto sono giunte la volante 19 Primavalle e la volante Beta Como della squadra volante della questura della capitale per avviare le indagini.





Secondo quanto riferito dal compagno della donna, il gesto sarebbe stato volontario. Tuttavia, gli investigatori stanno esaminando la sua posizione e cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La polizia non esclude alcuna ipotesi, mantenendo aperte tutte le piste investigative.

La donna, gravemente ferita, è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente si trova in coma e la prognosi rimane riservata. Le condizioni sono giudicate critiche, e i medici stanno monitorando costantemente la situazione.

Alcuni vicini di casa hanno raccontato di aver sentito un forte rumore poco prima della caduta. Una residente ha dichiarato: “Pensavo a una esplosione, ma quando mi sono affacciata ho visto questa donna vestita e insanguinata. È stato tremendo. Il colpo è stato molto forte: è caduta direttamente sulla pavimentazione dell’ingresso, senza che qualche pianta potesse attutire la botta. Una vera disgrazia”.

Le testimonianze raccolte dagli abitanti della zona hanno fornito ulteriori dettagli sul contesto familiare della coppia. Secondo quanto riportato dal Messaggero, alcuni vicini avrebbero riferito: “Discutevano spesso per varie questioni. So che non riuscivano ad avere figli e questo aveva mandato in crisi il loro rapporto”. Questi elementi potrebbero essere rilevanti per comprendere le motivazioni dietro l’accaduto.

La polizia sta lavorando per chiarire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di un evento legato a eventuali conflitti personali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dettagli forniti dai vicini e dal compagno della donna.

L’edificio in via Serotini è stato transennato per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari. Le forze dell’ordine stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori informazioni sull’accaduto.

La vicenda ha scosso profondamente il quartiere Giustiniana, dove gli abitanti si sono radunati per cercare di capire cosa fosse successo. L’episodio ha sollevato molte domande che attendono ancora una risposta definitiva.

Nel frattempo, l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni della donna ricoverata al policlinico Gemelli. La prognosi riservata lascia spazio a poche certezze, ma i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

Gli sviluppi delle indagini saranno fondamentali per chiarire le circostanze di questa tragica caduta e per determinare eventuali responsabilità.