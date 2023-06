Tragedia a San Donà di Piave: Valentina Bellot muore a soli 46 anni - Controcopertina

La scomparsa improvvisa di Valentina Bellot ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi. La donna era una figura conosciuta e stimata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove lavorava come chef de rang e responsabile di sala presso il Noventa Hotel di Noventa di Piave. Da vent’anni faceva parte del team della struttura gestita dalla famiglia Tuzzato, ed era considerata parte integrante della famiglia stessa.

Martedì scorso, 27 giugno, Valentina si sarebbe dovuta svegliare presto per recarsi al lavoro alle 6 del mattino. Nonostante l’alzataccia, la donna amava il suo lavoro e si impegnavano con passione. Era molto apprezzata dai suoi colleghi e la famiglia Tuzzato la considerava una figura affettuosa e preziosa. Proprio quel martedì, Valentina aveva avvisato l’albergo che si sentiva poco bene e che sarebbe arrivata con un po’ di ritardo, come ricorda Francesca Tuzzato.

Una scoperta tragica per la figlia di Valentina

Alle 8:45, la figlia 18enne di Valentina, Benedetta, si è svegliata e ha trovato la madre sdraiata sul divano, ancora con il pigiama addosso. Ha cercato di chiamarla, ma non ha ricevuto risposta. Preoccupata, ha contattato il compagno di sua madre, Antonino, che ha immediatamente chiamato il servizio di emergenza. L’operatore telefonico ha fornito indicazioni per effettuare il massaggio cardiaco, che è stato continuato dagli infermieri successivamente. Purtroppo, Valentina non ha ripreso conoscenza.

Si presume che Valentina sia deceduta diverse ore prima del ritrovamento. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Città del Piave. Benedetta e Antonino ricordano Valentina come una madre amorevole, premurosa, sempre presente e comprensiva, senza mai litigi o incomprensioni. Aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti, riuscendo a mettere a proprio agio le persone. Sarà un periodo difficile per Benedetta, che dovrà affrontare gli esami di maturità ad inizio luglio, ma intende farlo per onorare la memoria della madre.

Il Noventa Hotel è sconvolto dalla perdita di Valentina

La notizia della morte di Valentina ha scosso profondamente i colleghi di lavoro al Noventa Hotel. Francesca Tuzzato ricorda Valentina come una persona solare, sempre piena di ottimismo. Anche di fronte ai problemi, invitava sempre a guardare il lato positivo delle cose. Era una persona dotata di grande empatia e abilità nel relazionarsi con gli altri, e i clienti sono anch’essi sconvolti dalla notizia della sua morte. Valentina sarà davvero molto mancata a tutti.