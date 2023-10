Tragedia al Rave in Israele: Il Padre Recupera il Corpo della Figlia con “Trova il Mio iPhone”

Nel cuore di una festa rave in Israele, la gioia e la musica si sono trasformate in una tragedia senza precedenti. Danielle Waldman, una giovane di 24 anni di origini israeliane e americane, e il suo fidanzato Noam Shai, hanno perso la vita mentre cercavano disperatamente di scappare dalla strage che si è abbattuta sul festival musicale Supernova. Il padre di Danielle, Eyal Waldman, ha attraversato l’incubo di ogni genitore quando ha scoperto che sua figlia era tra le 260 vittime della strage.

Il Disperato Tentativo di Fuga

Danielle e Noam avevano una relazione di sei anni e sognavano di un futuro insieme, compreso il matrimonio. Purtroppo, tutto è cambiato durante l’attacco da parte di Hamas al festival Supernova. Dopo questo terribile evento, la famiglia aveva perso ogni contatto con Danielle. Nonostante l’incertezza e la paura, il padre di Danielle non ha mai perso la speranza. Ha deciso di utilizzare l’applicazione “Trova il Mio iPhone” per rintracciare la posizione del telefono cellulare di sua figlia.

Una Macabra Scoperta

Eyal Waldman ha fatto una scoperta che nessun genitore dovrebbe mai fare. Ha localizzato il telefono della figlia in una Toyota bianca, l’auto con cui Danielle e Noam avevano cercato disperatamente di sfuggire agli attacchi dei terroristi di Hamas. Dentro l’auto, ha trovato il corpo di Danielle, colpito a morte da colpi di Kalashnikov. Noam, il suo fidanzato, era stato ucciso nello stesso modo.

La Tragedia Svelata

Il padre di Danielle ha condiviso il terribile scenario che ha trovato. Ha rivelato che i colpi erano giunti da due diverse direzioni e che, dalle prove raccolte, sembrava che almeno tre pistole fossero state utilizzate per sparare all’auto. I media israeliani hanno offerto un’immagine di Danielle come una giovane donna felice, nata in California, amata da tutti quelli che l’avevano conosciuta. Noam, cresciuto in Israele, aveva conosciuto Danielle durante il servizio militare e avevano progettato di trascorrere il resto delle loro vite insieme. Sabato sera, durante la festa vicino al confine con Gaza, erano andati con migliaia di ragazzi per celebrare la vita e l’amore.

Questa tragedia senza senso ha scosso non solo le famiglie delle vittime ma anche l’intera nazione, richiamando l’attenzione sulle sfide e le tensioni che ancora affliggono questa regione.