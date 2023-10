Anna Mazzamauro: tutti sanno chi è Pina ma non tutti conosco chi è Signorina Silvani

# Anna Mazzamauro: Da un Provino per Pina alla Nascita della Signorina Silvani

Un Salto nel Passato con Anna Maria Mazzamauro

Anna Maria Mazzamauro, nota al grande pubblico per l’iconico ruolo della signorina Silvani nella saga di Fantozzi, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere. Durante la conversazione, l’attrice ha ripercorso gli anni della sua carriera, svelando aneddoti interessanti, come il suo primo provino.

Il Primo Provino: Una Sorpresa Inaspettata

“Lo sapevate che ho fatto il provino per il ruolo di Pina?” ha rivelato Anna Maria Mazzamauro, sorprendendo l’intervistatore del Corriere. Conosceva già Luciano Salce, il regista del film, che cercava una donna “molto brutta”. Tuttavia, non si aspettava che cercassero una “cessa”, ma una “bella atipica”. Così, si presentò al provino “tutta in tiro”, con una pettinatura voluminosa, tacchi alti e un abito rosso attillato.

Un Ruolo a Rischio: La Nascita della Signorina Silvani

In quel momento, il regista la guardò perplesso e commentò: “Ti ricordavo più brutta”. Anna ricorda come in quell’istante abbia rischiato di perdere la parte. Paolo Villaggio, infatti, sussurrò al regista: “Abbiamo bisogno di una donna che faccia innamorare Fantozzi. Questa donna ha dei difetti, ma li porta con stile”. Fu allora che nacque la signorina Silvani.

La Signorina Silvani: Un Personaggio Iconico

Il personaggio della signorina Silvani era “sola e disperata”, come conferma Anna. Il suo intento era quello di creare un prototipo di donna che, dietro alle continue storie di sesso che cercava, nascondeva una grande miseria. Nonostante tutto, il personaggio ha fatto ridere intere generazioni.

L’Abbigliamento d’Ufficio: Ispirazioni Familiari

L’abbigliamento da ufficio del personaggio era ispirato alla madre di Anna, che lavorava al Ministero delle Finanze. Copiava tutto da lei, dalla camicetta di seta sotto il maglione alle scarpe col tacco infilate nella borsa e quelle comode per andare in tram. La signorina Silvani sapeva adattarsi a ogni situazione e trasformarsi all’occorrenza.

Il Rapporto con Paolo Villaggio: Un’Amicizia Complicata

Il rapporto tra Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio non è mai stato facile. Anna ricorda come non sapesse mai quando l’attore scherzava o mostrava il lato più duro del suo carattere. Nonostante ciò, sul lavoro Villaggio era un uomo rispettoso e professionale.

Il Rapporto con Milena Vukotic: Rivalità sul Set e nella Vita Reale

Infine, Anna ha parlato del suo rapporto con Milena Vukotic, l’attrice che ha interpretato Pina nella saga di Fantozzi. Nonostante la rivalità tra i loro personaggi sul set, Anna afferma che non c’è mai stato un vero rapporto di amicizia tra loro anche nella vita reale.

Conclusioni: Un Viaggio nel Mondo del Cinema Italiano

La carriera di Anna Maria Mazzamauro è stata segnata da ruoli iconici, aneddoti interessanti e relazioni complesse. Il suo racconto offre uno sguardo unico nel mondo del cinema italiano, rivelando dietro le quinte di una delle saghe più amate dal pubblico.