Tragedia domestica: Bimba schiacciata da un televisore mentre cercava un giocattolo - Controcopertina

Una tragica tragedia domestica ha colpito una famiglia in Brasile. Una bambina di soli tre anni, Maria Alice dos Santos Bastos, è rimasta schiacciata da un vecchio televisore mentre cercava di prendere un giocattolo. Nonostante i soccorsi e il trasferimento in ospedale, la piccola ha riportato un grave trauma toracico che le è stato fatale.

L’incidente fatale

Nel salotto di casa, Maria Alice si trovava in compagnia dei suoi genitori e stava giocando. Nel tentativo di raggiungere un giocattolo posizionato sopra un vecchio e pesante televisore, l’apparecchio è caduto e ha travolto la piccola. I genitori hanno prontamente chiamato i soccorsi e Maria Alice è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo le sue lesioni erano troppo gravi e non è riuscita a sopravvivere.

Indagini in corso

Il caso è stato segnalato ai Servizi di Tutela dell’Infanzia di Vicentina e la Polizia Civile sta attualmente indagando per determinare se ci sia stata negligenza da parte dei genitori. Gli inquirenti stanno analizzando le circostanze dell’incidente per comprendere se potevano essere prese precauzioni per evitare l’accaduto.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale, ricordando l’importanza di adottare misure di sicurezza in casa per proteggere i bambini da incidenti domestici. È fondamentale prestare attenzione a oggetti pesanti o potenzialmente pericolosi che potrebbero cadere e causare danni. La famiglia di Maria Alice affronta ora un dolore incommensurabile, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di questa giovane vita.