Tragedia dopo il concerto di Tiziano Ferro: Morta sul colpo Martina Ventura, aveva solo 26 anni - Controcopertina

Una tragica notizia arriva dopo il concerto di Tiziano Ferro: Martina Ventura, una giovane donna di soli 26 anni, è morta sul colpo. Il suo fidanzato è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia aveva deciso di partire da Rieti per dirigersi allo stadio Olimpico di Roma e assistere al concerto del cantautore. Purtroppo, Martina non è mai tornata a casa. Scopriamo i dettagli di questa tragica vicenda.

La tragedia dopo il concerto

Poco dopo le 6 del mattino di domenica 25 giugno, gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti in via della Pisana al civico 401, dove una Renault Clio si è schiantata contro un muro. All’interno dell’auto c’erano un ragazzo di 28 anni e Martina Ventura di 26 anni. Purtroppo, Martina è deceduta sul colpo.

Il fidanzato ferito e le circostanze da chiarire

I soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente hanno constatato la morte di Martina Ventura e hanno prestato le prime cure al suo compagno, che era alla guida dell’auto. Successivamente, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Al momento, le cause e la dinamica esatta dell’incidente devono ancora essere accertate. La salma di Martina è stata affidata all’autorità giudiziaria e trasportata al policlinico Gemelli. I test a cui è stato sottoposto il ragazzo di 28 anni hanno escluso l’assunzione di stupefacenti o alcol.

Ricordo di Martina Ventura

Martina Ventura, originaria di Marcetelli, un piccolo paese della provincia di Rieti, viveva in via Nuova, nel centro di Rieti. Il suo ricordo è stato onorato durante la processione dei Ceri della città, quando per alcuni minuti si è fatto una sosta davanti al suo portone in via Nuova.

La morte improvvisa di Martina Ventura dopo il concerto di Tiziano Ferro ha scosso profondamente chiunque abbia appreso questa triste notizia. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. In questo momento di dolore, le nostre pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Martina Ventura.