Incidente di Casal Palocco: Il gip rivela che il Suv viaggiava a 124 km/h, mentre la Smart aveva messo la freccia - Controcopertina

Un incidente tragico si è verificato a Casal Palocco, Roma, coinvolgendo un Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, uno youtuber. Il gip di Roma ha rivelato che il veicolo viaggiava a una velocità di 124 km/h, mentre la Smart Forfour coinvolta aveva messo la freccia. La decisione di accelerare e l’assenza di frenate hanno portato a conseguenze fatali. Approfondiamo i dettagli di questa terribile vicenda.

Le richieste di rallentare degli amici di Matteo

Prima dell’incidente, gli amici che si trovavano a bordo del Suv avevano chiesto a Matteo Di Pietro di rallentare. Tuttavia, il giovane ha noleggiato la Lamborghini con l’obiettivo di impressionare e attirare l’attenzione dei giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità. Questo, purtroppo, è avvenuto a discapito della sicurezza e della responsabilità. L’ordinanza del gip ha evidenziato il suo comportamento imprudente.

La velocità e la dinamica dell’incidente

Secondo quanto emerso dall’analisi dei dati del sistema GPS del Suv, la Lamborghini viaggiava a una velocità superiore a 120 km/h lungo via di Macchia Saponara a Casal Palocco il 14 giugno. Poco prima dell’impatto con la Smart Forfour, il veicolo aveva raggiunto una velocità di 124 km/h. Nell’ordinanza del gip, si sottolinea che l’assenza di tracce di frenata indica che l’accelerazione improvvisa e rapida del veicolo è stata causata dall’avvistamento dell’auto poco prima dell’incidente.

Dettagli sulla Smart Forfour e l’incidente

L’ordinanza del gip ha anche rivelato che la conducente della Smart aveva messo la freccia prima di svoltare. Un testimone, l’autista di un autobus che passava in quel momento, ha confermato di aver visto l’indicatore di direzione sinistro attivato e la manovra di svolta iniziata dalla Smart. Tuttavia, sembra che la conducente non abbia visto o si sia accorta dell’arrivo della Lamborghini, la quale a sua volta non ha tentato di frenare. Dopo l’impatto, la Smart è stata trascinata per alcuni metri prima di essere sganciata dalla Lamborghini, finendo a ridosso del marciapiede di destra.

L’incidente di Casal Palocco ha causato gravi conseguenze, tra cui la morte di un bambino di 5 anni e il ferimento della madre e di una bambina di 4 anni. Matteo Di Pietro, lo youtuber alla guida della Lamborghini, è stato messo agli arresti domiciliari e affronta l’accusa di omicidio stradale e lesioni. Questa tragica vicenda serve come monito sulla necessità di guidare in modo responsabile e rispettare le norme della strada. La comunità si è unita in una fiaccolata per commemorare il giovane Manuel, vittima di questa terribile tragedia.