Tragedia in bici: giovane Valeria Spinu investita da una moto e muore davanti alla figlia di 3 anni

Una tragedia ha colpito ieri sera, 31 agosto, quando Valeria Spinu, una giovane di appena 19 anni, ha perso la vita in un terribile incidente. La ragazza moldava si trovava in bicicletta insieme alla sua figlia di soli 3 anni lungo la Strada Statale 16, a Polisella, nella provincia di Rovigo. Valeria era arrivata in Veneto solo pochi giorni prima, ospite di parenti.

Un Terribile Destino

L’incidente si è verificato intorno alle 21:00 e ha cambiato per sempre il destino di questa giovane madre. Valeria Spinu è stata tragicamente investita da una moto mentre cercava di attraversare la strada, nelle vicinanze dell’incrocio con via De Paoli. Nonostante l’arrivo tempestivo degli operatori sanitari, purtroppo per lei non c’era più nulla da fare, ed è deceduta sul colpo, davanti agli occhi spaventati della sua piccola di soli 3 anni.

Gravi Conseguenze per Tutti gli Involontari Protagonisti

L’incidente ha causato non solo la morte di Valeria Spinu ma anche gravi conseguenze per gli altri protagonisti coinvolti. Il conducente della moto, un uomo di origini russe, ha riportato gravi lesioni e ferite causate dall’urto violento con l’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche. La piccola di soli 3 anni, miracolosamente, non sembra aver riportato ferite gravi, ma è stata comunque portata in ospedale per l’immensa paura subita durante questo tragico incidente. La sua incolumità è una piccola luce di speranza in mezzo a questa tragedia.