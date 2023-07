Tragedia in Messico: il bus precipita in un burrone, 29 vittime e oltre 20 feriti - Controcopertina

Un terribile incidente ha sconvolto il Messico, quando un autobus passeggeri ha perso il controllo e si è schiantato in un burrone, precipitando per 25 metri. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 29 persone che si trovavano a bordo hanno perso la vita in questo tragico incidente. Il ministro degli Interni ha confermato che tra le vittime si trova anche un bambino di un anno. Le immagini diffuse dalla polizia mostrano l’autobus ribaltato su un lato dopo la caduta nel burrone.

L’incidente è avvenuto mentre l’autobus stava percorrendo la strada che collega la capitale, Città del Messico, allo stato meridionale di Oaxaca. Il tragico evento si è verificato mercoledì intorno alle 6:30 ora locale (13:30 ora del Regno Unito). Il conducente ha perso il controllo del veicolo nella città di Magdalena Penasco, nella regione di Mixteca, come riportato dal ministro degli Interni dello stato, Jesus Romero.

29 vittime e 20 feriti nel tragico incidente

Il ministro degli Interni dello stato, Jesús Romero, ha confermato che il bilancio delle vittime è di 29 persone, tra cui un bambino di un anno. Ha inoltre segnalato che circa 20 persone sono rimaste ferite nell’incidente, alcune in condizioni gravi. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il ministro Romero ha dichiarato che sembra che l’autista dell’autobus abbia perso il controllo del veicolo, causando la tragica caduta nel burrone.

“Sembrerebbe che l’incidente sia stato causato dalla mancanza di abilità e dalla stanchezza del conducente”, ha dichiarato il ministro Romero in un’intervista televisiva locale. Le immagini diffuse dalla polizia mostrano l’autobus gravemente danneggiato nella parte superiore, con la cabina completamente distrutta.

È un momento di lutto e dolore per tutte le persone coinvolte in questa terribile tragedia. Le autorità stanno indagando per comprendere appieno le cause dell’incidente e per garantire che situazioni simili possano essere prevenute in futuro. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie, mentre il Messico si unisce per affrontare questa tragedia.