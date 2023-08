Tragedia inaudita: padre di due bambini strappato alla vita in un terribile schianto in moto – morto sul colpo

L’incidente mortale di Massimo Sattin

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Rezzato, in provincia di Brescia. Massimo Sattin, 39 anni e padre di due bambini, ha tragicamente perso la vita in un drammatico scontro mentre era in sella alla sua moto.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è verificata domenica pomeriggio, attorno alle 17.30 del 13 agosto. Secondo le informazioni preliminari, la moto BMW GS di Massimo avrebbe invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui transitava un furgone. L’impatto ha catapultato l’uomo fuori dalla sella, facendolo precipitare in una scarpata. Purtroppo, le gravi ferite hanno causato il suo decesso sul colpo.

Le indagini in corso

Il motivo dell’invasione della corsia da parte della moto è ancora oggetto di indagini. Il conducente del furgone, un 54enne, non ha riportato ferite ma è stato comunque trasportato all’ospedale Poliambulanza per ulteriori controlli. Gli accertamenti e i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati gestiti dalla polizia stradale, coadiuvata dalla polizia locale per regolare la viabilità. A fornire assistenza sul posto, anche l’intervento dei vigili del fuoco e delle equipe mediche.

Una comunità in lutto

Il dolore è profondo per la perdita di Massimo Sattin, un uomo che lascia dietro di sé una famiglia distrutta. Residente a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, insieme alla moglie e ai due figli piccoli, Massimo aveva una laurea ottenuta al Politecnico di Milano e un lavoro nel mondo dell’edilizia. Aveva anche trascorso un periodo della sua vita lavorando in Qatar. Ora, il suo corpo è sotto la custodia dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori accertamenti.

Conclusione

Una tragedia come questa ricorda quanto la vita possa essere fragile e quanto sia essenziale prestare sempre la massima attenzione sulle strade. La comunità di Rezzato e tutti coloro che conoscevano Massimo Sattin piangono oggi una perdita incolmabile.