Tragedia sulla Statale: Incidente Mortale tra SUV e Tir Provoca 3 Vittime

Un tragico incidente mortale ha scosso la Statale 12 dell’Abetone a Serramazzoni, sull’Appennino modenese, alle 14:00 di oggi, 29 novembre. L’evento ha lasciato le autorità e gli inquirenti impegnati nella ricostruzione dei fatti, cercando di comprendere la dinamica di uno schianto che ha causato la perdita di 3 vite umane.

3 Vittime Confermate

Nell’incidente mortale, che ha avuto luogo nel comune di Serramazzoni dell’Estense, si è verificato un violento scontro frontale tra un SUV e un mezzo pesante, precisamente sul secondo viadotto mentre si procedeva dalla pianura verso la montagna. Questa tragica collisione ha portato alla morte di tre persone coinvolte nell’incidente: un uomo di 73 anni, una donna di 83 anni e un terzo individuo che al momento non è stato ancora identificato, ma che si presume essere il conducente del veicolo Dacia Duster coinvolto nell’incidente.





Un’Operazione di Recupero Complicata

Dopo l’incidente, immediatamente sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, le autorità e i vigili del fuoco. Purtroppo, per le tre persone coinvolte nella tragedia, non è stato possibile fare nulla. Attualmente, i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente per cercare di estrarre ciò che rimane della Dacia Duster, che risulta incastrata nel guardrail. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per raccogliere prove e testimonianze al fine di ricostruire la dinamica precisa dell’incidente mortale.

Questo tragico incidente sulla Statale 12 ha lasciato una comunità in lutto e le autorità continuano a lavorare per ottenere una comprensione completa degli eventi che hanno portato a questa terribile perdita di vite umane.