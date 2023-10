Tragica gita a Venezia, con finale devastante: una famiglia completa sterminata in un incidente stradale a Mestre. Padre, madre e le figlie di 8 e 13 anni non ce l’hanno fatta

Il dolore si moltiplica: la storia della famiglia Ogrezeanu

Mestre è stata testimone di una tragedia inimmaginabile con la scomparsa di una famiglia romena in un incidente d’autobus. La famiglia Ogrezeanu, composta da padre, madre e due figlie, è stata completamente annientata in questo tragico incidente. Originari della Romania, i genitori si erano trasferiti in Germania per lavoro.

Dettagli della famiglia Ogrezeanu

I coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, rispettivamente di 45 e 42 anni, e le loro figlie Aurora, 8 anni, e Georgiana, 13 anni, sono i membri della famiglia che hanno perso la vita in questo terribile incidente. Le autorità diplomatiche romene hanno collaborato con quelle italiane per ricostruire la loro storia.

La vita dei Ogrezeanu

Mircea e Mihaela provenivano dai distretti di Arges e Dambovita, a nord-ovest della capitale rumena, Bucarest. In cerca di una vita migliore, avevano lasciato la loro patria per stabilirsi in Germania, dove avevano trovato lavoro. Questo ha portato a una confusione iniziale tra i soccorritori e le autorità italiane, che li avevano scambiati per cittadini tedeschi.

L’ultima vacanza

La famiglia Ogrezeanu era in vacanza in Italia e stava tornando da una visita a Venezia il giorno dell’incidente. I loro corpi sono ora all’obitorio dell’ospedale di Mestre e saranno rimpatriati non appena le autorità rumene lo decideranno, in accordo con quelle italiane.

Condoglianze dalla Romania

Il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha espresso il suo profondo dolore per la notizia dell’incidente. Ha inviato le sue condoglianze alla famiglia in lutto attraverso un post sulla sua pagina Facebook.