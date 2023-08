Tragica notizia, è morto il ragazzo di 18 anni schiacciato contro un palo da un’Audi

Una tragedia si è consumata martedì pomeriggio a Milano, quando un giovane di 18 anni, Michael, è stato mortalmente travolto da un’Audi Rs7 che si era schiantata con una Renault Captur. Nonostante i soccorsi tempestivi e un lunghissimo intervento chirurgico, il giovane ha purtroppo perso la vita. La notizia ha sconvolto la famiglia e gli amici, lasciando tutti in uno stato di profondo dolore e shock.

Lo scontro fatale

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in viale Umbria, all’incrocio con via Colletta, a pochi passi da piazzale Lodi. L’Audi Rs7, guidata dal dipendente di una concessionaria, si stava consegnando al cliente, mentre la Renault Captur era condotta da una donna di 38 anni. Dopo lo scontro, l’Audi ha travolto un semaforo pedonale e ha schiacciato contro un palo il giovane Michael, che si trovava probabilmente in attesa di attraversare la strada. La terribile scena è stata osservata anche dai genitori del ragazzo, che sono stati portati in ospedale in stato di shock.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime indagini, sembra che l’Audi stesse procedendo da viale Umbria in direzione Loreto, mentre la Renault Captur stava attraversando la corsia centrale di viale Umbria provenendo da via Colletta. L’incrocio era regolato da un semaforo, ma al momento le ricostruzioni sono ancora frammentarie. È stato ipotizzato che la conducente della Captur possa essere passata col rosso, ma l’indagine è ancora in corso per accertare le responsabilità.

La famiglia della vittima

La vittima, Michael, era nato nel 2005 ed era di cittadinanza libanese e canadese. Sebbene la sua famiglia risieda in Libano, essi frequentano regolarmente l’Italia e Milano, parlando fluentemente l’italiano. Gli amici della famiglia e del giovane si sono precipitati sul luogo dell’incidente per offrire supporto mentre la polizia locale stava effettuando i rilievi.

L’acquirente dell’Audi

Proprio nelle vicinanze dell’incidente, si trovava anche l’acquirente dell’Audi Rs7. L’uomo aveva appena regalato l’auto a suo figlio per il suo 27esimo compleanno ed era in attesa del dipendente del concessionario per concludere la consegna. Purtroppo, a pochi metri dal loro incontro, si è verificato il drammatico evento.

Conclusioni

La morte del giovane Michael ha scosso profondamente la comunità locale e le persone coinvolte nell’incidente. In un momento così tragico, la solidarietà e il supporto verso la famiglia della vittima sono essenziali per superare questo periodo di dolore. Le autorità continuano ad indagare sull’incidente per determinare le cause e le responsabilità, mentre la comunità si unisce nel lutto e nella speranza di evitare futuri tragici incidenti stradali.