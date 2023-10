Trillion Game: La Nuova Serie TV su Netflix

Trillion Game, la tanto attesa serie TV ispirata al famoso manga di Ryōichi Ikegami e Riichiro Inagaki, è finalmente disponibile in streaming su Netflix a partire dal 21 ottobre. Questa produzione di TBS, uno dei principali gruppi televisivi giapponesi, ha fatto il suo debutto in Giappone già lo scorso luglio. Ma di cosa tratta esattamente questa serie?

La Trama di Trillion Game

La storia di Trillion Game ruota attorno a due vecchi amici, uno esperto in comunicazione e l’altro un ingegnere di talento. Il loro obiettivo è ambizioso: vogliono guadagnare un trilione di dollari. Haru Tennouji, interpretato da Ren Meguro, è un giovane imprenditore carismatico che si autodefinisce “l’uomo più egoista del mondo”. Decide di unire le forze con il suo amico meno socievole per accumulare abbastanza denaro da poter comprare tutto ciò che desiderano, quando lo desiderano.

Il Cast di Trillion Game

Il cast principale di Trillion Game include:

Jun Kunimura nel ruolo di Kazuma Kokuryu

nel ruolo di Kazuma Kokuryu Ren Meguro nel ruolo di Haru Tennouji

nel ruolo di Haru Tennouji Mio Imada nel ruolo di Kirika Kokuryu

nel ruolo di Kirika Kokuryu Terunosuke Takeza nel ruolo di Tadanori Nagase

nel ruolo di Tadanori Nagase Hayato Sano nel ruolo di Manabu Taira

nel ruolo di Manabu Taira Akari Akase nel ruolo di Fuka Mizuki

nel ruolo di Fuka Mizuki Kôji Kikkawa nel ruolo di Kazuki Kedoin

nel ruolo di Kazuki Kedoin Riko Fukumoto nel ruolo di Rinrin Takahashi

nel ruolo di Rinrin Takahashi Yoshitaka Hara nel ruolo di Shingo Sakura

nel ruolo di Shingo Sakura Kôsuke Suzuki nel ruolo di Toru Hebijima

nel ruolo di Toru Hebijima Daichi Kodaira nel ruolo di Masahito Ogura

Gli Episodi di Trillion Game

La prima stagione di Trillion Game è composta da un totale di dieci episodi. La serie è stata scritta da Daisuke Habara e diretta da Yoshiaki Murao, Kentaro Takemura, e Kenta Tanaka.

Trillion Game 2: Cosa Possiamo Aspettarci?

Il manga di Trillion Game, lanciato nel 2020, continua ad essere popolare e distribuito anche in Italia. L’adattamento live-action è stato ben accolto dal pubblico asiatico, ma per ora non ci sono notizie ufficiali riguardo a una seconda stagione su Netflix. Dovremo attendere la risposta del pubblico globale dopo il rilascio della prima stagione.

Dove Guardare Trillion Game in Streaming?

Trillion Game è un’esclusiva Netflix, quindi tutti gli episodi della serie sono disponibili sulla piattaforma di streaming. Non perdere questa avvincente storia di ambizione e successo finanziario!