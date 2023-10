Scandalo! Incinta al nono mese multata dai vigili per un’auto che non parte

Una Situazione Sconvolgente

Una donna incinta al nono mese si è ritrovata a ricevere una multa dai vigili di Prato mentre il suo veicolo aveva un guasto alla batteria e non riusciva a partire. La situazione è diventata ancor più sconvolgente considerando che il suo stato era evidentemente visibile.

La Scena

La donna aveva cercato di spostare la sua auto in strada per permettere le pulizie, ma il veicolo non voleva partire. Dopo numerosi tentativi, ha chiesto l’aiuto del suo elettrauto. Nel frattempo, due vigilesse presenti sul posto hanno multato la donna per non aver spostato il veicolo durante le operazioni di pulizia.

La Giustificazione

Le vigilesse hanno difeso la loro azione sostenendo che sarebbe stato ingiusto verso gli altri automobilisti permettere un’eccezione. Hanno anche affermato di aver rischiato il posto di lavoro se non avessero multato la donna.

La Reazione della Donna Incinta

La donna incinta ha denunciato l’accaduto e ha espresso il suo shock per l’assenza di rispetto e compassione da parte delle vigilesse. Ha sottolineato che era evidente la sua condizione fisica, ma ciò non ha impedito loro di multarla.

Riflessioni Finali

Questa storia solleva domande sulla compassione e la discrezione delle autorità nel trattare situazioni eccezionali. La donna incinta si è trovata in una situazione difficile, ma ha ricevuto una multa invece di aiuto. La vicenda solleva interrogativi sulla sensibilità delle leggi e delle regole, specialmente quando si tratta di circostanze eccezionali come questa.