Giancarlo Magalli non trattiene più nulla: “La mia guerra senza tregua con Anna Falchi!

La Franchigia di Magalli

Giancarlo Magalli, noto per la sua franchezza, ha recentemente rivelato di non avere un rapporto affettuoso con Anna Falchi, conduttrice de “I Fatti Vostri”. Le sue dichiarazioni sono apparse sul settimanale “Nuovo Tv”, e hanno suscitato sorpresa nel mondo dello spettacolo.

Un Retroscena del 1999

Nell’intervista, Magalli ha affermato che il loro rapporto non è mai stato caloroso, definendo Anna Falchi come una persona che porta rancori. Ha poi condiviso un retroscena del 1999, quando lui era il conduttore di “Domenica In” e la Falchi aveva sostituito Valeria Mazza. Magalli ha ricordato che Anna Falchi arrivò con un atteggiamento spavaldo e ingiustificato, considerando il suo curriculum.

La Tensione Cresce

La tensione tra i due sembrava risalire a quell’episodio, quando Magalli rimproverò la Falchi per aver raccontato una barzelletta sporca durante una trasmissione in diretta. La risposta della Falchi fu che era abituata a improvvisare, ma Magalli ribatté che avrebbe dovuto pensarci prima di parlare. Da allora, la situazione non si è mai risolta, con Magalli che ha ammesso di non aver più voluto Anna Falchi nei suoi programmi.

L’Amicizia con Flora Canto

Nonostante i rapporti tesi con Anna Falchi, Magalli ha sottolineato la sua amicizia con Flora Canto. Ha raccontato come abbia assistito alla nascita dell’amore tra Flora e Enrico Brignano durante i provini per uno spettacolo da lui co-scritto con Brignano.

Magalli Ritorna su Rai2

Mentre i rapporti con alcuni colleghi possono essere complessi, Giancarlo Magalli è pronto a tornare su Rai2 ogni martedì, insieme a Tiberio Timperi, con una rubrica settimanale dedicata agli uomini che hanno fatto la storia. La sua sincerità e schiettezza continuano a renderlo un volto amato dal pubblico televisivo.