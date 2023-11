Trovato cadavere di Giulia Cecchettin tra il Lago di Barcis e Piancavallo - Controcopertina

Una Svolta nell’Indagine

Dopo una settimana di angosciose ricerche, il settimo giorno ha portato una svolta nell’indagine sulla scomparsa dei giovani ex fidanzati, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Il corpo senza vita della giovane di 22 anni di Vigonovo, Giulia Cecchettin, è stato finalmente rinvenuto in provincia di Pordenone, precisamente in località Pian delle More, in un canalone tra il Lago di Barcis e Piancavallo.

Scoperta Inquietante

Sabato 18 novembre 2023 è una data che rimarrà impressa nella mente di chi segue questa drammatica vicenda. Il corpo di Giulia è stato scoperto questa mattina, gettando ulteriori interrogativi sulla tragica scomparsa dei due giovani. Sul posto si è recato il pm di turno, Andrea del Missier, per iniziare le indagini e cercare di fare luce su questo enigma.

Un Dettaglio Cruciale

Nel frattempo, un altro elemento rilevante ha aggiunto complessità alla situazione. Il cellulare di Filippo Turetta, il giovane coinvolto nella vicenda e per il quale è stato emesso un mandato di cattura internazionale per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin, risulta essere ancora online. È importante sottolineare che ciò non implica necessariamente che il giovane stia usando il telefono.





Secondo l’avvocato di Filippo, Emanuele Compagno, il mittente vede una doppia spunta grigia, confermando che il server di Meta ha consegnato il messaggio al destinatario. Questa spiegazione ha fatto chiarezza su alcune voci circolate riguardo a una presunta attività del telefono del ventiduenne, scomparso assieme all’ex fidanzata da sette giorni.