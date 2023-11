Un amore senza età: l’avvocato 23enne sposa la prozia 91enne e chiede la pensione di reversibilità

Il concetto del matrimonio come istituzione sociale assume spesso un significato romantico, ma talvolta si trasforma in un’avventura inaspettata. È il caso di Mauricio Ossola, un giovane avvocato di 23 anni che ha deciso di sposare la sua prozia Yolanda Torres, la cui età sfiorava i 91 anni.

Mauricio e Yolanda, entrambi provenienti da Salta, una piccola città in Argentina, hanno mantenuto il loro legame nascosto per quasi 14 mesi, rivelando la loro insolita unione solo poco prima del decesso della donna. Questo fatto ha lasciato la comunità di Salta incredula e sorpresa, non essendo abituata a situazioni così straordinarie all’interno della propria cerchia sociale.

Una Decisione Inusuale

Quando Mauricio propose a Yolanda, quest’ultima accettò con entusiasmo, vedendo in lui un giovane autentico e sincero. L’uomo racconta che, al momento del matrimonio, la prozia era lucida e consenziente, nonostante la differenza di età considerevole.





Tuttavia, dopo poco più di un anno, Yolanda è deceduta e Mauricio, a seguito del decesso, ha richiesto la pensione di reversibilità, generando però scompiglio e controversie. La richiesta così tempestiva è stata respinta dalle autorità giudiziarie.

La Battaglia Legale

Nonostante l’opposizione e le perplessità del contesto sociale, Mauricio, grazie alla sua professione di avvocato, ha deciso di non arrendersi. Egli rivendica l’autenticità del loro legame e si prepara a combattere legalmente per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità. Il giovane non esita a rivolgersi persino alla Corte Suprema Argentina se la sua battaglia legale dovesse incontrare ostacoli.

Il desiderio di Mauricio di far valere il loro legame, che lui stesso definisce sincero e colmo di amore da entrambe le parti, si scontra con una società ancora perplessa e stupita da una vicenda così fuori dagli schemi tradizionali.