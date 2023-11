Un anno senza Nonna Rosetta, Casa Surace organizza il Ragù Day

L’iniziativa per ricordare la nonnina del web

Il 18 novembre di un anno fa ci lasciava Nonna Rosetta, la nonnina protagonista degli sketch di Casa Surace. Nata a San Giorgio a Cremano nel 1933, Rosetta ha vissuto a Sala Consilina ed è scomparsa nel 2021.

“Per noi è scomparsa una vera nonna, lo sapete. Rimarrà per sempre nel nostro ricordo”, ricordano da Casa Surace. L’affetto ricevuto dopo la sua morte è stato enorme: tante le foto di ragù che i fan hanno inviato quel weekend, per ricordare Rosetta e la sua passione per la cucina.

Il Ragù Day per ricordare Nonna Rosetta

Proprio per onorare la memoria della nonnina, Casa Surace ha deciso di istituire il **Ragù Day**: una giornata in cui tutti sono invitati a sedersi a tavola con le persone care, per trascorrere del tempo insieme.





>”Non bisogna aspettare che le persone a cui vogliamo bene non ci siano più, per dedicargli del tempo”, spiegano da Casa Surace.

Il Ragù Day si terrà il 19 novembre 2022, di domenica, giorno dedicato tradizionalmente alle nonne e al pranzo in famiglia. L’obiettivo è ricordare Nonna Rosetta e tutte le nonne, attraverso il profumo del loro piatto preferito.

Casa Surace, la factory napoletana

Casa Surace nasce nel 2015 dall’incontro tra ragazzi di Napoli e Sala Consilina. Produce video, spettacoli teatrali e progetti digital, con un mix di satira, spontaneità e divertimento.

I loro contenuti su Facebook e YouTube hanno superato il miliardo di visualizzazioni. Hanno pubblicato libri di successo come “Quest’anno non scendo” e “Il Manuale del Fuorisede”.

Il Ragù Day sarà sicuramente un’altra bella iniziativa per ricordare Nonna Rosetta, ormai un’icona indimenticabile del web.