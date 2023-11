Marco Columbro chi è: età, figli, malattia, moglie e compagna

Marco Columbro: un viaggio tra carriera e vita privata

Nato a Viareggio il 28 giugno 1950, Marco Columbro, ora quasi 73 anni ed appartenente al segno zodiacale del Cancro, è un conduttore televisivo, intrattenitore ed attore di grande fama. Il suo debutto sul palcoscenico avviene a metà degli anni Settanta, ma l’attore è stato anche attratto dal mondo della conduzione, guidando numerosi varietà di successo.

La passione e l’interesse di Marco Columbro per il mondo dello spettacolo, sia come attore che come conduttore, è sempre stata intensa. Tuttavia, non ha mai trascurato gli studi: ha conseguito una laurea in Psicologia e Pedagogia presso l’Università degli Studi di Firenze. Successivamente ha iniziato la sua carriera artistica come attore teatrale in varie compagnie. Il suo debutto in televisione avviene nel 1975 e da quel momento inizia una carriera in ascesa fatta di grandi successi.

Durante gli anni Ottanta, Marco Columbro conduce per Canale Cinque il primo programma del mattino, “Buongiorno Italia”, in coppia con Antonella Vianini. Partecipa poi al programma “Drive In”, un grande successo della televisione italiana. Successivamente conduce “Miss Italia”, e per quattro edizioni il programma “Tra moglie e marito”.





Nel corso degli anni Novanta, Marco Columbro inizia una collaborazione artistica con Lorella Cuccarini e i due conducono insieme molti programmi di successo tra cui “Buona Domenica” e ben 5 edizioni di “Paperissima”. Parallelamente alla carriera di conduttore, continua a lavorare come attore, partecipando a numerose fiction di successo come “Caro Maestro”, che riscuote un enorme successo. Della serie sono state realizzate due stagioni perché Marco Columbro ha rifiutato di farne una terza per paura di rimanere intrappolato nel personaggio.

Nel corso della sua carriera, il conduttore e attore ha vinto ben 13 Telegatti, un riconoscimento importante per il suo talento. Tuttavia, negli anni Duemila la sua carriera subisce un arresto a causa di un aneurisma cerebrale. Nonostante ciò, la sua attività professionale prosegue nei teatri.

Marco Columbro: uno sguardo alla vita privata

Negli anni Novanta, Marco Columbro ha avuto una relazione con Elena Perrucchini, dalla quale è nato un figlio di nome Luca, l’unico figlio del conduttore e attore. In seguito, l’attore ha avuto una relazione di 13 anni con Stefania Santini, anch’essa figura nota al grande pubblico. Attualmente, il conduttore è in una relazione con Marzia Risalti e insieme gestiscono un albergo in provincia di Siena.