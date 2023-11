Marco Columbro ha una moglie?

Marco Columbro, celebre attore e conduttore televisivo, è noto al grande pubblico per la sua collaborazione con Lorella Cuccarini in diversi varietà come “Paperissima” e “Buona Domenica”. Attualmente, Columbro condivide la sua vita con Marzia Risalti, con la quale gestisce un albergo nei dintorni di Siena. Ma quali sono le donne che hanno segnato la vita sentimentale di Columbro negli anni passati?

Una vita sentimentale segnata da forti legami

Nonostante non si sia mai sposato, Columbro ha conosciuto la sua attuale compagna, Marzia Risalti, in teatro durante una delle sue rappresentazioni. Dopo aver subito un aneurisma cerebrale nel 2001, la sua carriera televisiva ha fatto un passo indietro in favore del palcoscenico. Su Marzia Risalti non si sa molto, in quanto non è una figura pubblica. Tuttavia, sappiamo che è originaria di Firenze e che ha incontrato Columbro nel 2011 grazie ad un’amica comune. Come lo stesso Columbro ha raccontato in un’intervista a Diva e Donna, dopo il loro primo incontro, lui si è recato a Firenze e l’ha invitata a cena. Da quel momento, non si sono più separati. Attualmente gestiscono insieme la Locanda Vesuna, un albergo situato nella campagna toscana della Val d’Orcia.

Le relazioni passate: Elena Perrucchini e Stefania Santini

Negli anni ’90, Columbro è stato fidanzato con Elena Perrucchini, con la quale ha avuto un figlio nel 1993. Nei successivi anni ha avuto una relazione con Stefania Santini, di 22 anni più giovane e divenuta anche sua partner negli affari. Con Stefania ha infatti dato vita alla locanda toscana. Nonostante la fine della loro relazione, Columbro ha dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con lei.