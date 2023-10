Un boccone di morte: mangiare il polpo vivo può essere letale

Nella tranquilla mattina di giovedì 26 ottobre, nella città di Gwangju, Corea del Sud, si è verificato un tragico incidente che ha destato l’attenzione di tutto il mondo. Un anziano di 82 anni è deceduto a causa di un tentacolo di polpo crudo noto come “san-nakji” che si è incastrato nella sua gola, causandogli il soffocamento e, in ultima analisi, un arresto cardiaco.

L’Allarme e il Rapido Intervento

È stata la moglie della vittima a dare l’allarme intorno alle 11:30 di quella mattina. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, l’anziano aveva già subito una grave privazione di ossigeno per diversi minuti ed era entrato in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi coraggiosi dei medici per salvarlo, l’82enne non ha purtroppo resistito.

La Terribile Verità

Le autorità coreane hanno stabilito che la causa della morte è stata l’inaspettato attacco di un tentacolo di polpo crudo, noto per essere un piatto orientale famoso ma anche estremamente pericoloso. Questi polpi crudi, quando vengono serviti, sono talmente freschi che i loro tentacoli possono ancora muoversi. Questo presenta un grave rischio poiché, come dimostra questo incidente, i tentacoli potrebbero attaccarsi alla gola di chi li mangia, provocando il soffocamento.





Il Rischio Associato al San-Nakji

Il san-nakji è celebre per essere uno dei cibi più pericolosi al mondo. Questa prelibatezza consiste in polpo crudo tagliato e servito immediatamente, il che significa che i tentacoli sono ancora pieni di vitalità. Questa caratteristica, sebbene affascinante, può comportare gravi conseguenze. Secondo dati parziali del Seoul Metropolitan Fire and Disaster, dal 2007 al 2012 si sono verificate tre morti legate al consumo di san-nakji.

Questo tragico incidente ci ricorda che, nonostante la diversità e la ricchezza delle tradizioni culinarie globali, alcuni piatti portano con sé rischi significativi. La nostra compassione va alla famiglia dell’anziano e speriamo che questa storia possa sensibilizzare le persone sui pericoli associati a certi cibi.