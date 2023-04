“Un costo esorbitante, incredibile.” Il valore della casa del GF VIP 7, che verrà ora smantellata.

La settima edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa con il trionfo di Nikita Pelizon. Al secondo posto, l’altra favorita di questa controversa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Oriana Marzoli; al terzo Alberto De Pisis, seguito da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Milena Miconi. Con il successo di Nikita, si sono spente anche le luci della casa del GF VIP 7. Le due finaliste, la modella triestina Nikita e l’influencer venezuelana Oriana Marzoli, hanno spento l’interruttore che ha chiuso definitivamente la settima edizione.

Lunedì 3 aprile, i concorrenti hanno lasciato la casa del GF VIP, la più osservata d’Italia. Una casa che il pubblico ha conosciuto in questi mesi e in cui i VIP hanno vissuto per questi lunghi sei mesi. Una casa stupenda, spaziosa e funzionale sotto molti aspetti. Accogliente, vivace e ricca di dettagli e spazi in cui i concorrenti si sono rilassati durante questi mesi di confinamento.

Il costo del grande open space della casa del GF VIP 7

Anche la casa del GF VIP, come ogni degno alloggio, vanta dettagli realizzati da designer d’interni sofisticati e originali (come l’unico divano a forma di barretta di cioccolato). Quest’anno la casa era decisamente più grande, sia per gli ambienti interni che per quelli esterni. I concorrenti sono entrati nel grande open space il 19 settembre e ne sono usciti il 3 aprile, vivendo in questi lunghi mesi tutti gli spazi messi a disposizione dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Prima dell’inizio del reality, sul sito MyMovies, si leggeva: “Ben 300 metri quadri, per un totale di 1.800 mq di spazio abitabile, tra l’esterno e l’interno”. Ora è il momento di smantellare la casa del GF VIP 7 e Il Messaggero ha cercato di fare alcune stime sul prezzo del grande appartamento.

Numerose le stanze tematiche e un’area esterna con sauna. Inoltre, una grande piscina e un giardino con una parte coperta e una scoperta dove i VIP prendevano il sole. Nella casa del GF VIP 7 è presente un sistema di sorveglianza H24. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli open space sul mercato immobiliare sono valutati tra i 200 e i 480 euro al metro quadro. “Considerando la grandezza della casa del Grande Fratello, l’arredamento e gli accessori al suo interno, si stima che il prezzo possa aggirarsi attorno ai due milioni di euro”, si legge.