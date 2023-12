Un momento da brividi sulla Walk of Fame: Macaulay Culkin e Catherine O’Hara si riuniscono dopo 33 anni

Scopri la toccante commemorazione sulla Hollywood Walk of Fame, dove Macaulay Culkin e Catherine O’Hara ricevono le loro stelle per il classico film “Mamma ho perso l’aereo”. Una celebrazione di un’iconica amicizia e di un successo intramontabile.: [Inserisci un’immagine di Macaulay Culkin e Catherine O’Hara sulla Walk of Fame.]

Sono passati 33 anni dalla sua uscita, ma “Mamma ho perso l’aereo” continua a essere un classico intramontabile delle festività natalizie. E ora, due dei suoi attori principali, Macaulay Culkin e Catherine O’Hara, sono stati onorati con le loro stelle sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Una Reunion Memorabile





Macaulay Culkin, ora 43enne, è diventato una piccola star del cinema mondiale grazie a questo film iconico. Questa commemorazione è stata un ritorno alle radici per l’attore, che ha riunito il cast principale di “Mamma ho perso l’aereo” per celebrare questo momento speciale sulla Hollywood Walk of Fame.

Le Parole di Affetto di Catherine O’Hara

Accanto a Culkin, c’era Catherine O’Hara, ora 69enne, che nel film ha interpretato la madre di Kevin, il personaggio di Culkin. Durante la cerimonia di assegnazione delle stelle, O’Hara ha condiviso parole toccanti sull’importanza di Culkin per il successo del film. Ha dichiarato: “Mamma ho perso l’aereo è stato, è e sarà sempre un grande successo globale… ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin. So che hai lavorato davvero duramente, so che l’hai fatto, ma allo stesso tempo hai fatto sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo. Macaulay, congratulazioni: meriti davvero la tua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sono profondamente orgogliosa di te.”

La Carriera di Macaulay Culkin

La carriera di Macaulay Culkin è iniziata all’età di appena otto anni, e “Mamma ho perso l’aereo” è stato il trampolino di lancio che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Ha ricevuto una nomination al Golden Globe per la sua interpretazione nel film. Culkin ha continuato a recitare in una serie di film di successo, tra cui “Mamma ho perso l’aereo II: Perso a New York,” “My Girl,” e “The Good Son.”

Recentemente, Culkin è apparso in produzioni come “American Horror Story: Installment 10” per FX e “The Righteous Gemstones” per HBO Max.

Questa celebrazione sulla Hollywood Walk of Fame è stata un toccante omaggio non solo a un’iconica amicizia cinematografica ma anche al talento straordinario di Macaulay Culkin, che continua a illuminare il mondo dello spettacolo.