Un omaggio a Chiara Corbella Petrillo: Roma dedicherà un luogo alla sua memoria - Controcopertina

Il Comune di Roma onora Chiara Corbella Petrillo

Il Comune di Roma ha deciso di dedicare un luogo significativo alla memoria di Chiara Corbella Petrillo, una giovane donna romana che è morta a soli 28 anni e il cui processo di beatificazione è attualmente in corso. Chiara ha fatto una scelta coraggiosa: non ha curato il suo cancro per salvare la vita del suo terzo figlio.

Un luogo speciale per Chiara Corbella Petrillo

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Fratelli d’Italia per dedicare una strada, una piazza o un giardino di Roma a Chiara Corbella Petrillo. La proposta è stata avanzata da Giovanni Quarzo, capogruppo di FdI in Assemblea Capitolina, insieme ai consiglieri Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca. L’obiettivo è che questo luogo sia intitolato entro il Giubileo del 2025.

La storia di Chiara Corbella Petrillo e la sua beatificazione

Chiara Corbella Petrillo era una giovane donna cattolica di Roma. Si è sposata all’età di 24 anni con Enrico e hanno avuto tre figli. Durante la sua vita, Chiara ha affrontato varie prove, tra cui la perdita dei suoi primi due figli poco dopo la nascita. Quando è rimasta incinta del terzo figlio, le è stato diagnosticato un cancro. Nonostante ciò, ha scelto di non curarsi per proteggere la vita del suo bambino non ancora nato.

La sua storia ha toccato il cuore di molte persone in tutto il mondo e ha ispirato la scrittura di diversi libri. Un libro in particolare, intitolato “Siamo nati e non moriremo mai più”, prende ispirazione da una delle sue citazioni preferite. La sua lettera d’amore scritta a suo figlio riflette il significato centrale dell’amore nella vita di Chiara e del suo sposo: nasciamo da un atto d’amore, viviamo per amare e essere amati, e moriamo per conoscere l’amore divino.

L’iniziativa del Comune di Roma di dedicare un luogo a Chiara Corbella Petrillo è un modo per preservare e onorare la memoria di questa donna coraggiosa che ha sacrificato tutto per amore. La sua testimonianza continua a ispirare molte persone, e questa dedica rappresenta un omaggio tangibile alla sua straordinaria vita.