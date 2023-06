Un tragico incidente stradale: Addio ad Alessio Rigozzo, padre coraggioso di una Bimba di 6 Anni - Controcopertina

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Spoleto, portando alla morte di Alessio Rigozzo, un uomo di soli 40 anni. Lavoratore presso i Musei Vaticani e padre di una bimba di 6 anni, la sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto insormontabile nella vita di coloro che lo conoscevano.

L’Incidente Fatale

Nel primo pomeriggio di ieri, lungo viale Marconi, si è verificato uno scontro terribile che ha coinvolto Alessio Rigozzo a bordo del suo scooter e una Polo con a bordo un uomo e una donna. La strada è stata chiusa per ore a causa di questa tragedia.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto ricostruito, Alessio stava percorrendo viale Marconi in direzione Spoleto quando si è verificato lo scontro. Una Polo bordeaux si stava preparando a svoltare a sinistra verso via Manna, ma il centauro non ha avuto il tempo di accorgersene. Nonostante una frenata disperata, l’impatto è stato inevitabile. La vettura è stata spinta di 180 gradi, mentre Alessio è stato scaraventato diversi metri nell’aria prima di atterrare senza scampo.

La Triste Fine e il Dolore Incolmabile

Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati da un passante e successivamente dagli operatori del 118, le condizioni di Alessio sono apparse subito disperate. Questo tragico evento ha lasciato la sua famiglia, in particolare la sua adorata figlia di soli sei anni, e tutti coloro che gli erano vicini, in uno stato di profondo dolore.

Un Lutto Che Coinvolge la Comunità

La parrocchia del Sacro Cuore, situata a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, ha annullato una festa in programma come segno di lutto e solidarietà verso la famiglia di Alessio. Quest’ultimo lavorava ai Musei Vaticani e aveva appena perso la sua amata madre, Anna Rita, poco più di un mese fa. Questa nuova tragedia ha colpito duramente la famiglia, che si trovava già in un periodo di grande dolore.

La prematura morte di Alessio Rigozzo in un incidente stradale ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che gli erano vicini. La città di Spoleto è stata scossa da questa tragedia, con un’ondata di dolore e sgomento che si è diffusa in tutta la comunità. Il tratto di strada coinvolto nell’incidente è rimasto chiuso per ore, mentre le indagini continuano per determinare le cause esatte dell’incidente. Il ricordo di Alessio rimarrà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, soprattutto nella memoria della sua piccola bimba che ora dovrà crescere senza la presenza amorevole del padre.