"Un Velo Sollevato": Liliana Resinovich e le Rivelazioni di Claudio Sterpin - Controcopertina

C’è un vento di mistero che avvolge la storia di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a dicembre 2021 e ritrovata senza vita a gennaio 2022. Claudio Sterpin, amico e amante di Liliana, è finalmente uscito allo scoperto con nuove rivelazioni che potrebbero gettare una luce diversa sul caso.

Il Cammino verso la Verità: Claudio Sterpin in Tribunale

La Testimonianza di un Cuore Infranto

Claudio Sterpin, vicino a Liliana Resinovich, è stato una figura chiave nel caso della sua scomparsa. Recentemente, si è presentato al Tribunale di Trieste per l’udienza preliminare, sottolineando l’importanza di arrivare alla verità.

Relazione con Liliana : Claudio ha confermato di avere avuto una relazione con Liliana e ha espresso il suo ferma convinzione che la donna non si sia suicidata.

Dubbi sul Suicidio: "Il suicidio non è nemmeno una verità di plastica", ha dichiarato Claudio, sottolineando che ci sono troppe incongruenze nella teoria del suicidio.

L’Ombra del Mistero: Dove era Liliana?

Una delle domande che tormenta Claudio è: dove era Liliana nei venti giorni tra la sua scomparsa e il ritrovamento del corpo? Secondo Claudio, è necessario che le indagini chiariscano questo punto cruciale.

La Confessione di Claudio: Luoghi Segreti e Codici

Incontri Nascosti tra Liliana e Claudio

In una recente intervista per la trasmissione Ore 14 su RaiDue, Claudio Sterpin ha rivelato per la prima volta dove lui e Liliana Resinovich si incontravano segretamente. Liliana, che era sposata con Sebastiano Visintin, aveva iniziato una relazione con Claudio, un vecchio amico.

Luoghi degli Incontri : Claudio ha rivelato che si incontravano in una cantina e una soffitta di proprietà di amici comuni, dei quali Liliana aveva le chiavi.

Codice Segreto: Hanno anche usato un codice per comunicare in modo da non essere scoperti dal marito di Liliana.

La Ricerca Disperata

Dopo la scomparsa di Liliana, Claudio si è recato nei luoghi dei loro incontri segreti nella speranza di trovarla. “Ci sono andato per cercarla, ma poi ho capito che era inutile farlo,” ha dichiarato Claudio, ancora convinto che Liliana non si sia tolta la vita.

Conclusione: Il Cammino Verso la Verità Continua

Con le nuove rivelazioni di Claudio Sterpin, il caso di Liliana Resinovich si tinge di ulteriori sfumature di mistero. Mentre il cammino verso la verità continua, l’attenzione pubblica rimane saldamente focalizzata su questa storia, sperando che presto possa essere fatta giustizia per Liliana e che le risposte che Claudio e tanti altri cercano vengano alla luce.