Patrizia Caselli: «Soffro di un cancro polmonare al terzo stadio, sono spaventata. Craxi? Ero follemente innamorata»

Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, che condivise nove anni della sua vita con Bettino Craxi durante il suo esilio a Hammamet, affronta ora una nuova e dura sfida: la lotta contro un carcinoma polmonare.





Un amore senza confini

Patrizia Caselli, conosciuta per essere stata l’ultima compagna di Bettino Craxi, ha raccontato i dettagli del loro amore. Seguì l’ex leader socialista nel suo esilio in Tunisia, vivendo al suo fianco per nove anni. Ora, Caselli deve affrontare una nuova battaglia: il 6 febbraio le è stato diagnosticato un carcinoma al polmone, già al terzo stadio su quattro. Al Corriere della Sera, Caselli ha confessato di essere «terrorizzata» e di non sentirsi «pronta a lasciare nulla, specialmente un figlio». Patrizia è madre di François, un ragazzo di 17 anni originario del Congo. Su Craxi, ha dichiarato: «Ero innamorata persa di lui».

La malattia

Al Policlinico di Milano, le è stato asportato mezzo polmone destro e alcuni linfonodi, trovati in metastasi, una situazione inaspettata anche per il medico. “Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata. L’altro momento difficile è stato dirlo a François. Mi ha risposto ‘supereremo anche questa’. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre”.

Chi è Patrizia Caselli

Nata nel 1961, Patrizia Caselli ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, lavorando in spot pubblicitari e nel cinema. Ha acquisito esperienza in diverse emittenti televisive locali prima di diventare conduttrice e showgirl, collaborando anche con Walter Chiari.

Patrizia è nota soprattutto per la sua relazione con Bettino Craxi, durata dal 1991 fino alla morte di lui nel 2000. Quando Craxi è morto, Caselli si trovava a Milano ma è partita immediatamente per la Tunisia per dargli l’ultimo saluto. Preferisce definirsi «compagna» piuttosto che «amante» di Craxi. Per lui ha rinunciato a una carriera promettente e stabile alla Rai, seguendolo nel suo esilio in Tunisia.

Caselli sta ora affrontando la sfida della malattia con la stessa determinazione che l’ha accompagnata nella vita. La sua storia d’amore con Craxi e la sua attuale battaglia contro il cancro sono testimonianze di una vita vissuta con intensità e coraggio.