Somministravano sedativi ai pazienti per farli dormire durante la notte: indagate due infermiere a Genova

Durante il loro turno notturno presso l’Ospedale di Lavagna, due infermiere sono accusate di aver somministrato sedativi e tranquillanti ai pazienti senza alcuna autorizzazione da parte dei medici. Questo comportamento avrebbe permesso loro di evitare di essere disturbate nel corso della notte. Le accuse mosse contro le due professioniste sanitarie sono gravi e hanno portato a un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica locale.





Le indagini hanno avuto inizio alcune settimane fa, a seguito di segnalazioni ricevute dai pubblici ministeri. Queste segnalazioni hanno portato a perquisizioni domiciliari mirate alle due infermiere, oltre a un controllo improvviso nei reparti dell’ospedale dove lavoravano. Durante il blitz, i pazienti ricoverati sono stati sottoposti a prelievi di sangue per verificare la presenza di farmaci non prescritti dai medici.

Il controllo in ospedale è stato effettuato la scorsa notte, intorno alle 2, quando i carabinieri, accompagnati da due medici legali incaricati dalla Procura, si sono presentati sul posto. I campioni di sangue prelevati dai pazienti saranno analizzati per rilevare la presenza di Benzodiazepine, che potrebbe confermare l’ipotesi di somministrazione non autorizzata di farmaci.

Attualmente, la magistratura sta considerando l’ipotesi di reati quali sequestro di persona, abbandono di persona incapace ed esercizio abusivo della professione medica. Le indagini, condotte dai NAS e dall’aliquota Procura dei carabinieri, hanno portato anche al sequestro di farmaci ospedalieri trovati nelle abitazioni delle due infermiere durante le perquisizioni. Questo ha aggiunto l’accusa di peculato alle già gravi imputazioni.

Le autorità giudiziarie stanno ancora lavorando alla prima fase delle indagini, che al momento non coinvolgono né i medici del reparto né la direzione sanitaria dell’ospedale di Genova. La scoperta dei farmaci ospedalieri nelle case delle infermiere ha sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione e la sicurezza dei farmaci all’interno dell’ospedale.

In un altro episodio correlato, un medico è stato trovato addormentato durante il turno al pronto soccorso, dichiarando: “Hanno tentato di avvelenarmi”. Questo incidente ha ulteriormente messo in evidenza le tensioni e le problematiche all’interno del sistema sanitario locale.

Le accuse contro le due infermiere sono estremamente serie e potrebbero avere conseguenze significative non solo per le imputate, ma anche per la reputazione dell’ospedale e per la fiducia dei pazienti nel sistema sanitario. Gli investigatori stanno cercando di determinare l’entità del problema e se ci siano stati altri episodi simili in passato.

La comunità locale è rimasta scioccata dalle accuse e attende con ansia ulteriori sviluppi. Le autorità sanitarie hanno promesso una revisione completa delle procedure ospedaliere per garantire che tali incidenti non si ripetano in futuro. La direzione dell’ospedale ha dichiarato che collaborerà pienamente con le autorità per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Mentre le indagini proseguono, il caso ha sollevato importanti questioni etiche e legali sul ruolo del personale infermieristico e sulla necessità di garantire che tutti i pazienti ricevano cure sicure e appropriate. Gli esperti sottolineano l’importanza di una formazione continua e di un monitoraggio rigoroso per prevenire abusi e garantire la sicurezza dei pazienti.

Le due infermiere coinvolte nelle indagini non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, e gli avvocati difensori stanno preparando la loro strategia legale. La comunità medica è in attesa di ulteriori dettagli sull’inchiesta e sulle misure che verranno adottate per affrontare le accuse mosse contro le professioniste sanitarie.

Il caso dell’Ospedale di Lavagna rappresenta un campanello d’allarme per il sistema sanitario e sottolinea la necessità di una vigilanza costante per proteggere i diritti e la sicurezza dei pazienti.