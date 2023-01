Una bambina di quattro anni è stata trovata morta, dopo essere scomparsa da settimane. È stata uccisa a botte durante la festa di Natale.

Il corpo di Athena Brownfield, 4 anni, è stato ritrovato in una boscaglia a Grady, Oklahoma. La 31enne parente che si prendeva cura di lei e del marito è stata arrestata. La donna ha accusato il 36enne di aver ucciso Athena il giorno di Natale.

Il 17 gennaio, i resti umani trovati nella contea rurale di Grady, Oklahoma, sono stati identificati come quelli di Athena Brownfield, una bambina di 4 anni, che era stata cercata dal 10 gennaio. In seguito a questo, un uomo e una donna sono stati arrestati in relazione alla sua morte. Tutto è iniziato quando un impiegato delle poste ha notato che una bambina di 5 anni era stata lasciata da sola vicino a una casa a Cyril, portando a una scoperta: era scomparsa un’altra bambina. Secondo il portavoce dell’ufficio del Capo Medico Legale dell’Oklahoma, Brook Arbeitman, è stato allora che hanno capito che mancava Athena.

Per giorni Athena è stata cercata in lungo e largo. Senza successo.

Il 16 gennaio, le ricerche sono state cambiate in una “operazione di recupero” per trovare i resti di un bambino. Dopo meno di 24 ore, il corpo è stato ritrovato nei pressi di Rush Springs, a circa 25 chilometri a sud-est di Cyril, nella contea di Caddo. Ivon Adams, 36 anni, e sua moglie Alysia, 31 anni, sono stati arrestati il 12 gennaio in relazione al caso. Adams è accusato di omicidio di primo grado e abbandono di minore, mentre Alysia deve rispondere di un duplice accusa di abbandono di minore ed è detenuta nella prigione della contea di Caddo.

Secondo le dichiarazioni della SBI (State Bureau of Investigation), Alysia Adams è imparentata con due sorelline affidate almeno da un anno. A quanto pare, il marito di Adams avrebbe picchiato a morte Athena a Natale, e successivamente seppellito il suo corpo nei pressi della loro ex abitazione a Rush Springs. Le autorità hanno già interrogato i genitori biologici delle due bambine, fornendo più informazioni per le indagini. La sorella di Athena è stata messa sotto custodia dello Stato, secondo l’ufficio di Stato.