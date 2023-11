Una giornata indimenticabile per una donna di Roma: partorisce e si laurea in tempo record! - Controcopertina

Nel mondo delle imprese straordinarie, c’è una storia di determinazione e successo che merita di essere raccontata. Benedetta Piccioni, una 31enne di Ascoli Piceno che risiede a Roma, ha recentemente partorito la sua seconda figlia il 12 novembre. Ciò che rende questa storia ancora più straordinaria è il fatto che solo 24 ore dopo, il 13 novembre, si è laureata in Ostetricia con il massimo dei voti, 110 e lode.

Un Mix di Emozioni e Priorità Bilanciate

“Lavinia sarebbe dovuta nascere il 26 novembre, quindi ero relativamente tranquilla. Poi ha deciso di venire al mondo un po’ prima e ho dovuto adattarmi alla situazione”, ha condiviso Benedetta. Il suo parto è avvenuto domenica mattina alle 5:30, e nonostante l’emozione e la fatica, Benedetta ha cercato di riposare il più possibile. Il lunedì successivo, alle 8:30 del mattino, era già in facoltà per l’esame di abilitazione alla professione. Dopo aver superato con successo l’abilitazione, ha anche discusso la tesi e si è laureata intorno a mezzogiorno. Ma non è finita qui: il martedì, Benedetta è rientrata a casa, dimostrando una straordinaria resilienza e determinazione.





Un Esempio di Determinazione

La storia di Benedetta Piccioni è un esempio vivente di determinazione e impegno. In merito ai suoi straordinari risultati, ha dichiarato: “Non ho mai pensato di non farcela. Ero determinata a portare a termine entrambe le cose. Certo, se avessi avuto difficoltà particolari non sarei andata a laurearmi, non sono incosciente. Ma è filato tutto liscio.” Benedetta spera che la sua storia possa ispirare altre donne che magari si sentono spaventate all’idea di conciliare una gravidanza con gli studi. Ha concluso con fiducia: “Rifarei tutto. Spero anzi che la mia storia faccia coraggio alle donne che magari sono impaurite dal portare avanti una gravidanza mentre studiano. Io non ho i superpoteri, ma ci sono riuscita.”