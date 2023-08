“Una novità importante”. Mario Giordano annuncia il cambiamento a Fuori dal Coro

Mentre l’estate è ancora in pieno svolgimento, l’inizio della nuova stagione televisiva è già all’orizzonte. Settembre porterà con sé il ritorno dei principali programmi della Rai e di Mediaset, e un annuncio importante è stato fatto proprio da Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal Coro. Il pubblico dovrà prepararsi ad accogliere un cambiamento significativo nel programma.

Una riconferma di successo

Pier Silvio Berlusconi ha deciso senza esitazioni di riconfermare Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro, grazie ai risultati eccezionali ottenuti in termini di ascolti televisivi. Il conduttore è stato una presenza amata e apprezzata dai telespettatori di Rete 4, e il successo del programma ha reso questa scelta naturale.

Nuove sfide per Mario Giordano

Tuttavia, con la nuova stagione televisiva, ci saranno dei cambiamenti nel palinsesto di Mediaset. Mario Giordano ha annunciato personalmente che da quest’anno il suo programma Fuori dal Coro non andrà in onda il martedì, come di consueto, ma sarà spostato al mercoledì sera. La motivazione dietro questa variazione è la presenza di una nuova collega, Bianca Berlinguer, che prenderà il suo posto nella fascia oraria del martedì.

Un appuntamento confermato

Nonostante il cambiamento di giorno, Mario Giordano ha voluto rassicurare il pubblico che le inchieste e il taglio giornalistico di Fuori dal Coro rimarranno inalterati. L’appuntamento sarà sempre quello delle inchieste approfondite e dei temi di grande interesse, che hanno caratterizzato il programma fin dall’inizio.

I telespettatori possono prepararsi a questo importante cambiamento nella programmazione di Fuori dal Coro. Mario Giordano, con la sua professionalità e il suo impegno giornalistico, continuerà a condurre il programma in un nuovo giorno della settimana, il mercoledì. Non resta che attendere con entusiasmo il 6 settembre, quando il conduttore tornerà sullo schermo con le sue inchieste approfondite e la sua passione per il giornalismo televisivo. Un’occasione per i telespettatori di seguire ancora una volta una delle trasmissioni più amate e seguite della televisione italiana.