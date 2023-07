Una Rottura e una Nuova Storia d'Amore. La nuova coppia vip italiana è ufficiale, gli indizi sono diventati conferma - Controcopertina

Dopo la separazione dalla sua ex fidanzata Valentina Ferragni lo scorso ottobre, Luca Vezil ha finalmente ritrovato l’amore. Con una foto di coppia che ha scatenato l’entusiasmo dei fan, Luca e Virginia Stablum, un volto noto di Uomini e Donne, hanno confermato la loro relazione. La coppia è apparsa innamorata e felice durante una romantica vacanza sulla Costiera Amalfitana, condividendo il loro “happy place” con i fan.

Luca Vezil e Virginia Stablum: Una Nuova Storia d’Amore

Luca Vezil è stato noto come l’ex fidanzato di Valentina Ferragni, con una relazione che è durata diversi anni e si è conclusa lo scorso autunno. Virginia Stablum, invece, è stata una corteggiatrice e scelta nel programma Uomini e Donne, avendo una breve storia con il tronista Nicolò Brigante. La nuova coppia vip italiana ha deciso di dare una chance all’amore e da diversi mesi coltivano la loro storia, che ora è stata resa ufficiale.

La Conferma della Relazione

La conferma della relazione tra Luca e Virginia è arrivata attraverso una foto pubblicata sui loro profili social, dove si mostrano complici e innamorati. Molti fan attenti avevano già notato indizi nei loro post e nelle storie che condividevano, ma solo ora la coppia ha deciso di rendere ufficiale il loro legame.

Le Parole di Valentina Ferragni

Mentre Luca Vezil ha trovato l’amore con Virginia Stablum, la sua ex fidanzata Valentina Ferragni ha risposto alle domande dei fan sui social media. Molti hanno letto le sue parole come una frecciatina nei confronti di Luca, ma Valentina ha sottolineato che non ama lamentarsi o mostrare il suo malessere pubblicamente. Ha ribadito che ha messo se stessa al primo posto, facendo qualcosa che le fa stare bene, senza dipendere dagli altri.

La nuova coppia vip italiana Luca Vezil e Virginia Stablum ha ricevuto l’approvazione e l’entusiasmo dei fan, mentre entrambi si preparano a intraprendere questo nuovo capitolo della loro vita insieme.