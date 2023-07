Alba Parietti si emoziona fino alle lacrime in diretta: "Non ho mai pianto così" - Controcopertina

Alba Parietti torna in tv con il suo show “Non sono una signora”

Alba Parietti è tornata in televisione con grande stile, presentando il suo show “Non sono una signora”. Questo spettacolo vede cinque coraggiosi concorrenti sfidarsi nelle vesti di Drag Queen, sotto lo sguardo attento di una giuria eccezionale composta da Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Per indovinare le identità dei partecipanti, due squadre, guidate da Mara Maionchi e Filippo Magnini da una parte, e Cristina D’Avena con Sabrina Salerno dall’altra, si sfidano senza sosta. Dopo vari rinvii, finalmente questo programma è andato in onda all’inizio dell’estate del 2023.

Alba Parietti confessa a “Estate in diretta”: “Non ho mai pianto così”

Durante la sua ospitata nell’ultima puntata di “Estate in diretta”, Alba Parietti ha avuto l’opportunità di parlare del suo spettacolo e di condividere alcune emozioni personali. La padrona di casa ha rivelato che il suo show ha ricevuto molte critiche preventive, ma per lei non c’era nulla di meglio in mezzo a quella tempesta di negatività. Non possiamo dimenticare che “Non sono una signora” avrebbe dovuto debuttare lo scorso inverno, ma è stato rimandato più volte fino all’inizio del nuovo anno.

Emozioni a fiotti: Alba Parietti si commuove a “Estate in diretta”

Durante l’intervista rilasciata a “Estate in diretta”, Alba Parietti si è aperta completamente, parlando non solo del lavoro, ma anche della sua vita privata e degli affetti più cari. La conduttrice di “Non sono una signora” si è commossa ripetutamente parlando del suo amore per il figlio Francesco e per i suoi genitori. Tuttavia, le lacrime hanno iniziato a scorrere quando è stato toccato l’argomento del suo compagno, Fabio Adami.

Il toccante amore di Alba Parietti: “Mi hai fatto piangere come nessun altro”

Nel corso dell’intervista, Nunzia De Girolamo ha mostrato un video di Fabio Adami, il compagno di Alba Parietti, che è entrato nella sua vita quando la conduttrice aveva perso ogni speranza e si era concentrata unicamente su se stessa. Le parole di Alba Parietti, visibilmente commossa, hanno rivelato l’intensità dei suoi sentimenti: “Sono emozionata, sono innamorata e sento di essere amata. Questo amore ricambiato è di fondamentale importanza, perché riconosco la capacità di prendermi per mano”. Aggiungendo con gratitudine, ha detto: “Non c’è mai stato nessuno che sia riuscito a farmi piangere così, mi hai stupito ancora una volta”.

Fabio Adami, l’uomo dietro le quinte

Fabio Adami, nato nel 1967 e quindi con 55 anni, è l’uomo che ha rubato il cuore di Alba Parietti. Anche se preferisce stare lontano dalla luce dei riflettori, è possibile trovarlo sui social media, dove spesso Alba condivide scatti di loro insieme. Sale manager di Poste Italiane e con origini romane, Fabio ha due figli da una relazione precedente.

Con queste emozionanti rivelazioni e un grande successo televisivo, Alba Parietti continua a far parlare di sé, dimostrando di essere una donna con un cuore sincero e una carriera che non conosce confini.