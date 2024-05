Polemiche per un carabiniere che ha usato il taser su un ragazzo dopo essere stato aggredit

Durante la notte tra il 10 e l’11 maggio, nel contesto di un tentativo di gestire una rissa tra giovani nel parcheggio del lungomare Europa a Vieste, in provincia di Foggia, due carabinieri sono stati aggrediti. Uno dei giovani coinvolti, un 21enne, ha colpito i militari, che hanno riportato ferite lievi. Per immobilizzarlo, i carabinieri hanno fatto ricorso all’uso del taser, un dettaglio che ha scatenato una serie di polemiche.





L’aggressore è stato successivamente arrestato con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari. Dall’incidente sono emerse numerose discussioni, specialmente online, dove video dell’arresto circolano ampiamente. Molti utenti hanno espresso preoccupazioni per quello che considerano un uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine.

In risposta alle crescenti critiche, il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha fatto delle dichiarazioni per chiarire la posizione dell’amministrazione comunale rispetto all’accaduto. Il sindaco ha sottolineato la legittimità dell’operato dei carabinieri, ribadendo che l’azione era necessaria per il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica. “È fondamentale non cadere in facili giudizi e comprendere la complessità delle situazioni che le forze dell’ordine affrontano quotidianamente,” ha affermato Nobiletti.

Il sindaco ha inoltre invitato la comunità a unirsi nel condannare la violenza e nel mostrare sostegno ai carabinieri, evidenziando l’importanza del rispetto e della collaborazione nei confronti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. “Come padre e cittadino, sento l’importanza di promuovere un clima di rispetto in famiglia e in ogni contesto sociale,” ha continuato.

Infine, Nobiletti ha espresso la sua ferma condanna per l’aggressione ai danni dei militari e la sua solidarietà nei confronti dei due carabinieri feriti, auspicando una pronta guarigione. “È inconcepibile che chi dedica la propria vita alla tutela della sicurezza pubblica venga attaccato in questo modo,” ha concluso il sindaco, sottolineando la gravità dell’incidente e la necessità di una riflessione comunitaria sull’accaduto.